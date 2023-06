Mort Cause de Décès : L’ancien entraîneur australien Rale Rasic décède à l’âge de 87 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’Australie rend hommage à Rale Rasic, l’homme qui a mené le pays à sa première Coupe du monde en 1974

Par Le Figaro avec AFP

L’Australie affrontera l’Argentine en match amical jeudi prochain à Pékin et portera un brassard noir en hommage à Rale Rasic.

Luis Veniegra / Zuma / Panoramic



L’Australie a salué ce jeudi la mémoire de Rale Rasic, décédé à l’âge de 87 ans, il est celui qui a mené le pays à sa première Coupe du monde de football en 1974.

C’est un décès «dévastateur» a déclaré le sélectionneur actuel des Socceroos, Graham Arnold, son équipe portera d’ailleurs un brassard noir lors du match amical contre l’Argentine, jeudi prochain à Pékin. «Rale a changé le jeu en Australie en 1974, qualifiant l’Australie pour la première Coupe du monde de l’histoire», a déclaré Arnold dans un communiqué. En annonçant son décès, la Fédération australienne de football a décrit Rasic comme un pionnier, un sentiment partagé par les médias locaux et l’ancien international Craig Foster : «Une légende de la Coupe du monde 74, un pionnier (de l’équipe des Socceroos) qui a vécu pour le jeu qu’il aimait avec une passion féroce toute sa vie», a tweeté l’ancien milieu de terrain de Crystal Palace. Rasic a été nommé sélectionneur de l’Australie à l’âge de 34 ans et, sous sa direction, l’équipe a entamé une série de 12 matches sans défaite lors d’une tournée mondiale en 1972. Ils ont notamment accroché 2-2 une équipe de Santos qui comptait Pelé dans ses rangs. Lors du Mondial-1974 en Allemagne de l’Ouest, l’Australie s’est inclinée contre la RDA (2-0), puis la RFA (3-0), avant de faire match nul contre le Chili (0-0). «Le parcours de Rasic, orphelin et migrant yougoslave devenu l’un des plus jeunes entraîneurs de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA, est l’un des grands moments de l’histoire du sport australien», a souligné la Fédération, «il a laissé une marque indélébile sur le football australien en tant que joueur et entraîneur, et la communauté du football dans son ensemble se souviendra de ses contributions à ce sport et les chérira».

Le monde du football australien est en deuil après le décès de Rale Rasic, l’homme qui a mené l’équipe nationale à sa première Coupe du monde en 1974. La Fédération australienne de football et le sélectionneur actuel des Socceroos, Graham Arnold, ont salué la mémoire de Rasic en le décrivant comme un pionnier et une légende du football australien.

Rale Rasic a été nommé sélectionneur de l’Australie à l’âge de 34 ans et a conduit l’équipe à une série de 12 matches sans défaite lors d’une tournée mondiale en 1972. Deux ans plus tard, il a qualifié l’Australie pour sa première Coupe du monde en Allemagne de l’Ouest, où l’équipe a affronté des adversaires tels que la RDA, la RFA et le Chili.

Le parcours de Rale Rasic dans le football australien restera à jamais gravé dans l’histoire du sport australien. En tant que joueur et entraîneur, il a laissé une marque indélébile sur le football australien et la communauté du football dans son ensemble se souviendra de ses contributions à ce sport et les chérira.

Aujourd’hui, l’Australie rend hommage à Rale Rasic en portant un brassard noir lors de son match amical contre l’Argentine, jeudi prochain à Pékin. Le football australien a perdu l’un de ses plus grands pionniers, mais son héritage vivra à travers les générations de joueurs et d’entraîneurs qui ont été inspirés par son amour et sa passion pour le jeu.