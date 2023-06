Mort Cause de Décès : L’ancien PDG du réassureur français Scor, Denis Kessler, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Décès de Denis Kessler, président du réassureur Scor

Un homme clé dans le monde de l’assurance

Le monde de l’assurance est en deuil. Denis Kessler, président du réassureur Scor, est décédé à l’âge de 71 ans. Scor a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué officiel. Kessler avait redressé le réassureur, dont il avait été le PDG de 2002 à 2021. Cet homme était clé dans le monde de l’assurance, car il était à la tête de l’un des plus grands réassureurs du monde.

Un parcours remarquable

Denis Kessler avait un parcours remarquable dans l’assurance. Il avait commencé sa carrière en 1974 chez le réassureur Munich Re. En 1991, il avait rejoint le groupe AXA pour en devenir le directeur général adjoint en 1995. Il avait ensuite été nommé président de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) de 1995 à 1997. Enfin, il avait pris les rênes de Scor en 2002 pour en faire un des plus grands réassureurs du monde.

Un redressement réussi

Lorsque Denis Kessler avait pris la direction de Scor, le réassureur était en difficulté. Il avait alors entrepris de le redresser et avait réussi à le faire. Scor est aujourd’hui l’un des plus grands réassureurs du monde, avec un chiffre d’affaires de 16 milliards d’euros en 2020. Kessler avait su faire les bons choix pour relancer l’entreprise et lui permettre de retrouver sa place sur le marché de l’assurance.

Une figure respectée et appréciée

Denis Kessler était une figure respectée et appréciée dans le monde de l’assurance. Il était connu pour son expertise et sa vision stratégique. Sa disparition est une perte pour le monde de l’assurance, mais aussi pour toute la communauté des affaires. Kessler laisse derrière lui un héritage important, tant au niveau de Scor que de l’assurance en général.

Un homme affaibli

Denis Kessler avait quitté la direction de Scor en janvier 2021 pour devenir président non exécutif de l’entreprise. Il avait été remplacé par Laurent Rousseau, qui avait été son bras droit pendant plusieurs années. Kessler avait été très affaibli lors de l’assemblée générale de Scor le 25 mai dernier, ce qui avait suscité des inquiétudes quant à sa santé. Sa disparition est une triste nouvelle pour toute la communauté des affaires.