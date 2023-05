Mort Cause de Décès : L’ancien responsable des arbitres, Didier Mené, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons la disparition de Didier Mené, à l’âge de 59 ans, des suites d’une attaque cardiaque. Ancien patron des arbitres et ex-membre du comité directeur de la Fédération Française de Rugby, Didier Mené laisse derrière lui un héritage important dans le monde de l’arbitrage et du rugby en général.

Originaire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, Didier Mené a commencé sa carrière d’arbitre à l’âge de 20 ans, avant de gravir les échelons au fil des années. En 1994, il est nommé arbitre international et dirige son premier match international lors de l’opposition entre la Roumanie et le Pays de Galles. Il deviendra par la suite le plus jeune arbitre français à diriger un test-match, à l’âge de 30 ans, lors du match entre le Pays de Galles et l’Angleterre, dans le cadre du Tournoi des 5 Nations.

Didier Mené a également dirigé trois finales du championnat de France, en 2000, 2002 et 2006, ainsi que douze matchs internationaux, avant de prendre la tête de l’arbitrage français en 2009. Durant ses sept années passées à ce poste, il a notamment œuvré pour la formation des jeunes arbitres et la mise en place d’une meilleure communication entre les arbitres et les joueurs.

Mais Didier Mené n’était pas seulement un arbitre de talent, il était également un homme engagé dans le développement du rugby en France. En 2016, il a rejoint la liste d’opposition à la majorité fédérale, Ovale Ensemble, créée par l’ancien international Serge Betsen, afin de réformer le fonctionnement de la Fédération et de redonner la parole aux clubs amateurs.

Sa disparition soudaine laisse un vide immense dans le monde du rugby, tant sur le plan de l’arbitrage que sur celui de la gouvernance. Nombreuses sont les personnalités du rugby à avoir rendu hommage à Didier Mené, saluant son engagement, sa passion et son professionnalisme.

La Fédération Française de Rugby a également tenu à rendre hommage à Didier Mené, en publiant un communiqué dans lequel elle exprime sa profonde tristesse et présente ses condoléances à sa famille et ses proches. Selon le président de la FFR, Bernard Laporte, Didier Mené était « un homme de devoir, un grand passionné, un ardent défenseur du rugby amateur, un dirigeant compétent et respecté ».

Didier Mené restera dans les mémoires comme l’un des plus grands arbitres français de tous les temps, mais également comme un homme qui a su défendre ses convictions et s’engager pour le développement du rugby en France. Sa disparition est une perte immense pour le rugby français, mais son héritage restera présent dans les années à venir et continuera d’inspirer de nombreux acteurs de ce sport. La rédaction de Midi Olympique et Rugbyrama présente aujourd’hui ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Didier Mené.