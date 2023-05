Mort Cause de Décès : Laurent Tapie, fils de l’ancien patron de l’OM, regrette : “Quand mon père est décédé, je m’attendais à recevoir quelque chose”.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Franceinfo – Laurent Tapie vient de créer une association pour honorer son père

Laurent Tapie, fils de Bernard Tapie, a décidé de créer une association à but non lucratif dans le but de financer la construction d’une statue en l’honneur de son père. Cette statue sera érigée dans la ville de Marseille, où Bernard Tapie est né et a grandi.

Une statue pour honorer un homme controversé

Bernard Tapie est un homme d’affaires français bien connu, notamment pour avoir été propriétaire du club de football de l’Olympique de Marseille dans les années 90. Il a également été ministre de la Ville sous le gouvernement de François Mitterrand, et a été impliqué dans de nombreux scandales politiques et financiers.

Cependant, pour son fils Laurent, Bernard Tapie reste avant tout un père aimant et un homme qui a réussi à se relever de nombreuses fois malgré les difficultés. C’est pourquoi il souhaite lui rendre hommage avec cette statue.

Une association pour récolter des fonds

Pour financer la construction de la statue, Laurent Tapie a créé l’association “Bernard Tapie, le regard d’un enfant”. Cette association a pour but de récolter des fonds auprès de particuliers et d’entreprises qui souhaitent participer à ce projet.

Laurent Tapie a expliqué que la statue serait financée intégralement par des dons, sans aucune contribution de la ville de Marseille ni de l’Etat. Il a également précisé que la statue serait installée dans un lieu public, accessible à tous.

Une statue pour inspirer les jeunes générations

Pour Laurent Tapie, cette statue ne doit pas seulement rendre hommage à son père, mais aussi inspirer les jeunes générations à se battre pour leurs rêves et à ne jamais abandonner malgré les difficultés.

Il a expliqué que la statue représenterait son père en train de lever les bras au ciel, comme pour dire “je suis toujours là”. Cette posture symbolise la résilience et la détermination de Bernard Tapie, qui a su se relever après de nombreux échecs professionnels et personnels.

Un projet ambitieux

La construction de cette statue est un projet ambitieux qui nécessite la mobilisation de nombreux donateurs. Pour l’instant, l’association a déjà récolté près de 200 000 euros, mais elle a besoin de beaucoup plus pour atteindre son objectif.

Cependant, Laurent Tapie reste confiant et déterminé à mener à bien ce projet. Pour lui, il s’agit avant tout de rendre hommage à son père et de transmettre un message positif aux jeunes générations.

La construction de la statue devrait débuter dans les prochains mois, et Laurent Tapie espère pouvoir l’inaugurer d’ici la fin de l’année 2021.

Conclusion

La création de cette association pour financer la construction d’une statue en l’honneur de Bernard Tapie est un geste fort de la part de son fils Laurent. Ce projet ambitieux témoigne de l’amour et de la gratitude qu’il porte à son père, malgré les polémiques qui ont entaché sa réputation.

En rendant hommage à Bernard Tapie, Laurent Tapie souhaite aussi transmettre un message d’espoir et de résilience aux jeunes générations. Cette statue sera donc bien plus qu’un simple monument, elle sera un symbole de la force de caractère et de la détermination.