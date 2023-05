Mort Cause de Décès : L’avocat annonce la mort en prison d’un patron malade.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un patron malade soupçonné d’être le régent du gang mafieux Pillera-Puntina de Catane est décédé en prison

(ANSA) – CATANE, 18 MAI – Giacomo Maurizio ‘Iano’ Ieni, le patron du gang mafieux Pillera-Puntina de Catane, est décédé hier soir à la prison de Campanie à Secondigliano. Il était âgé de 65 ans et était détenu dans l’attente d’une audience devant le juge d’instruction de Catane dans le cadre de l’enquête sur les activités du gang.

Les soupçons de la police sur Giacomo Maurizio Ieni

Giacomo Maurizio Ieni était soupçonné d’être le régent du gang mafieux Pillera-Puntina de Catane, qui opère dans la région depuis de nombreuses années. Selon les enquêteurs, le gang est impliqué dans diverses activités criminelles, notamment le trafic de drogue, l’extorsion, le blanchiment d’argent et les crimes violents.

Ieni, également connu sous le nom de ‘Iano’, était considéré comme un criminel chevronné et avait été arrêté à plusieurs reprises par la police italienne. Il avait été condamné à de nombreuses années de prison pour des crimes liés à la mafia.

La mort de Giacomo Maurizio Ieni en prison

Selon les autorités pénitentiaires, Giacomo Maurizio Ieni était malade depuis plusieurs mois et avait été transféré à la prison de Campanie à Secondigliano pour recevoir des soins médicaux. Cependant, malgré les efforts des médecins et du personnel pénitentiaire, son état de santé s’est détérioré et il est décédé hier soir.

Son décès a été confirmé par le ministère de la Justice italien, qui a annoncé qu’une enquête serait ouverte pour déterminer les circonstances exactes de sa mort.

La lutte contre la mafia en Italie

La mafia italienne, également connue sous le nom de Cosa Nostra, est l’une des organisations criminelles les plus puissantes et les plus dangereuses du monde. Elle est impliquée dans diverses activités criminelles, notamment le trafic de drogue, l’extorsion, le blanchiment d’argent et les crimes violents.

Le gouvernement italien a lancé une lutte acharnée contre la mafia au cours des dernières décennies, en utilisant une combinaison de lois plus strictes, de mesures de sécurité renforcées et de coopération internationale. Cependant, la mafia continue de représenter une menace importante pour la société italienne, en particulier dans le sud du pays.

Conclusion

La mort de Giacomo Maurizio Ieni est un autre rappel de la persistance de la mafia en Italie et de la difficulté de lutter contre cette organisation criminelle. Les autorités italiennes doivent continuer à travailler ensemble pour mettre fin à la menace de la mafia et garantir la sécurité de tous les citoyens italiens.