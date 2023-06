Mort Cause de Décès : Le bac est en train de mourir, le bac est mort ! Et avec lui, la République !

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le baccalauréat français est-il en train de mourir? C’est la question à laquelle répond cet article. Autrefois considérée comme l’épreuve la plus importante, la philosophie passée quelques jours avant les autres disciplines, cette épreuve est aujourd’hui devenue secondaire. La réforme du baccalauréat, qui visait à redonner du sens à cet examen et à permettre une meilleure orientation dans l’enseignement supérieur, a aggravé la situation.

Le taux de réussite au baccalauréat en France est en constante augmentation depuis 20 ans et dépasse maintenant les 90%. Les politiciens ont bradé ce diplôme par démagogie et par laxisme. Incapables de conduire les élèves au niveau du baccalauréat, ils l’ont adapté au niveau des élèves. Il existe encore de bons élèves, mais ils sont perdus dans la masse. Quand ils ont la chance d’échapper à la médiocrité générale, c’est tout juste si on ne les montre pas du doigt ou on les exhibe comme des phénomènes de foire.

La réforme du baccalauréat a aggravé la situation. Le poids du contrôle continu est un facteur d’inégalités et de pressions de toutes sortes. Le passage en mars des épreuves de spécialité et le calendrier de Parcoursup ont eu des effets délétères. Dès le mois d’avril, les jeux sont faits, les élèves connaissent leurs résultats, les absences se multiplient. Dans ces conditions, l’épreuve de philosophie, autrefois si importante, est devenue bien secondaire. Reste le « grand oral », qui n’a de grand que son nom et n’est qu’une formalité.

Dès le début juin, avant l’annonce des résultats, la plupart des élèves savent quelle sera leur affectation dans l’enseignement supérieur. On aurait voulu priver cet examen de toute signification qu’on ne s’y serait pas pris autrement. Il ne sert plus à rien, il n’est plus qu’un diplôme sans valeur, qu’on distribue à qui le demande.

Pour redonner du sens au baccalauréat, ne faudrait-il pas plutôt revenir à ce qui a bien fonctionné dans le passé, un baccalauréat sélectif, passé au mois de juin, avec des épreuves exigeantes, un examen qui soit un véritable diplôme d’accès à l’enseignement supérieur, non un passeport pour nulle part? Sinon, il faut que chaque université, chaque grande école organise sa propre sélection.

En renonçant progressivement à récompenser le mérite et le talent, les gouvernements de la République ont rétabli les privilèges. La médiocratie des petits chefs a remplacé la méritocratie. Le bilan de la Macronie s’alourdit. Le bac se meurt, le bac est mort ! La République se meurt aussi !