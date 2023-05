Mort Cause de Décès : Le bassiste des Smiths, Andy Rourke, a passé à l’âge de 59 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde de la musique est en deuil suite à l’annonce du décès d’Andy Rourke, le bassiste des Smiths. Johnny Marr, l’ancien guitariste du groupe de rock indépendant anglais phare des années 1980, a annoncé sur son compte Twitter la triste nouvelle. Andy Rourke est décédé à l’âge de 59 ans des suites d’un cancer du pancréas.

Johnny Marr a rendu hommage à son ami et ancien camarade de groupe en postant une photo d’eux jeunes sur son compte Instagram. Il a décrit Andy comme une âme gentille et belle pour ceux qui l’ont connu et comme un musicien extrêmement doué pour les fans de musique. Il a également souligné que dans les albums des Smiths, Andy Rourke avait réinventé ce que c’est que de jouer de la guitare basse.

Andy Rourke a commencé à jouer de la guitare et de la basse à l’âge de 11 ans. Il a rejoint le groupe de funk Freak Party avec Johnny Marr et a ensuite rejoint les Smiths en 1982. Le groupe de Manchester s’est notamment distingué avec son album La reine est morte sorti en 1986. Le groupe s’est séparé l’année suivante, mais Andy Rourke a continué à jouer avec d’autres artistes tels que Sinéad O’Connor, The Pretenders et Badly Drawn Boy.

Andy Rourke était non seulement le bassiste le plus talentueux avec qui j’ai eu le privilège de jouer, mais le gars le plus charmant et le plus drôle que j’ai jamais rencontré, a réagi l’ex-batteur des Smiths Mike Joyce. Il a ajouté que l’héritage musical d’Andy était éternel.

Le bassiste du groupe suédois Mat Osman a également rendu hommage à Andy Rourke, saluant son talent rare et reconnaissable dès les premières notes.

Malheureusement, Andy Rourke a également connu des difficultés personnelles, notamment une dépendance à l’héroïne et des problèmes financiers. Avec le batteur Mike Joyce, il a poursuivi Johnny Marr et le chanteur et parolier Morrissey dans le cadre d’une séparation des droits d’auteur deux ans après la séparation du groupe en 1987. Un accord avait finalement été trouvé, et l’amitié entre Andy Rourke et Johnny Marr avait survécu.

Le décès d’Andy Rourke est une grande perte pour l’industrie musicale, mais son héritage musical restera éternel. Il laisse derrière lui de nombreux fans et amis qui se souviendront de lui comme d’un talentueux bassiste et d’une personne gentille et charmante.