Mort Cause de Décès : Le bassiste des Smiths, Andy Rourke, décède à l’âge de 59 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde du rock britannique est en deuil. Andy Rourke, guitariste du groupe The Smiths, est décédé vendredi 19 mai à l’âge de 59 ans des suites d’un cancer du pancréas. Johnny Marr, son ami d’enfance et guitariste du groupe, a annoncé la triste nouvelle sur son compte Twitter. “C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès d’Andy Rourke des suites d’un cancer du pancréas. Les gens qui le connaissaient se souviendront d’Andy comme de quelqu’un doté d’une âme belle et généreuse, et les fans se souviendront de lui comme d’un musicien extrêmement doué”, écrit le guitariste.

Andy Rourke avait rejoint The Smiths quelques années après sa création, avant leurs grands succès britanniques et internationaux. Le groupe mené par le chanteur Morrissey a marqué les esprits avec des titres comme This Charming Man, There Is a Light That Never Goes Out et How Soon Is Now, popularisé en tant que générique de la série Charmed, dans une version signée du groupe Love Spit Love. Andy Rourke avait également accompagné la carrière solo de Morrissey, en studios et sur scène.

Le guitariste des Smiths, Johnny Marr, a également publié sur son compte Instagram un long message d’hommage à son ami d’enfance, accompagné de plusieurs photos de son ami d’enfance et lui. “Quand nous avions 15 ans, j’ai emménagé dans sa maison avec lui et ses trois frères, se remémore-t-il ainsi dans sa publication. “J’ai vite compris que mon pote faisait partie de ces rares personnes qu’absolument personne ne pouvait détester.” Les deux amis avaient partagé la scène pour la toute dernière fois en septembre dernier dans la mythique salle de Madisson Square Garden, à New York.

Mike Joyce, batteur des Smiths, a également salué la mémoire d’Andy Rourke, expliquant qu’il était “non seulement le bassiste le plus talentueux avec lequel j’ai eu le privilège de jouer, mais aussi le plus doux et le plus drôle des gars que j’ai rencontrés.”

Andy Rourke était un artiste talentueux et apprécié de tous ceux qui l’ont connu. Sa mort a été un choc pour le monde de la musique et a suscité de nombreuses réactions émues de la part de ses fans et de ses collègues. Il restera à jamais dans les mémoires comme un musicien exceptionnel et un homme au grand cœur.