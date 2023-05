Mort Cause de Décès : Le bassiste des Smiths, Andy Rourke, décède à l’âge de 59 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde de la musique est en deuil, le bassiste des Smiths, Andy Rourke, est décédé des suites d’un cancer du pancréas. Johnny Marr, ancien guitariste du groupe anglais, a confirmé la nouvelle sur son compte Twitter et son site internet officiel, exprimant sa tristesse face à la perte d’un ami et d’un musicien talentueux.

Andy Rourke était membre fondateur des Smiths, groupe originaire de Manchester, dans le nord de l’Angleterre, formé en 1982. Le groupe s’est rapidement distingué avec son style unique de rock indépendant et a connu un grand succès notamment grâce à leur album “The Queen is Dead”, sorti en 1986.

Cependant, le groupe a connu des difficultés financières et a été confronté à des problèmes d’addiction à l’héroïne. En conséquence, Andy Rourke et le batteur Mike Joyce ont poursuivi Johnny Marr et le chanteur et parolier Morrissey dans un litige sur la répartition de leurs droits d’auteur après la dissolution du groupe en 1987.

Finalement, un accord a été trouvé et l’amitié entre Andy Rourke et Johnny Marr est restée intacte. Morrissey, quant à lui, a adopté un discours de plus en plus réactionnaire au fil des années, suscitant la controverse. Il s’est montré très critique envers ses anciens camarades avant de changer de ton dans son autobiographie publiée en 2013.

Andy Rourke était connu pour son talent de bassiste et sa personnalité douce et humble. Il a collaboré avec de nombreux artistes au fil des ans, notamment Ian Brown, Sinead O’Connor et Badly Drawn Boy.

Sa mort laisse un vide immense dans l’industrie musicale et de nombreux fans et collègues ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux. Les Smiths ont laissé une marque indélébile sur la musique indépendante et alternative, et la contribution d’Andy Rourke à leur son unique sera toujours reconnue et appréciée.

En ces temps difficiles, il est important de se souvenir de la vie et du travail d’Andy Rourke, ainsi que de l’impact qu’il a eu sur la musique et les personnes qui l’ont connu. Sa gentillesse et son talent continueront d’inspirer les générations futures de musiciens et de fans, et son héritage perdurera dans l’histoire de la musique.