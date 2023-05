Mort Cause de Décès : Le bassiste des Smiths, Andy Rourke, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Andy Rourke, ancien bassiste des Smiths, décédé à l’âge de 59 ans

Le monde de la musique est en deuil suite à la perte d’Andy Rourke, ancien bassiste du groupe britannique de rock alternatif Les Smiths. La nouvelle de son décès a été annoncée ce vendredi 19 mai via les réseaux sociaux.

Un talent musical inoubliable

Andy Rourke a été un pilier des Smiths, l’un des groupes les plus influents de la scène musicale britannique des années 80. Né en 1964 à Manchester, il a commencé à jouer de la basse dès l’âge de 14 ans.

En 1982, il a rejoint les Smiths, qui ont rapidement connu un succès retentissant grâce à des chansons comme “This Charming Man”, “How Soon Is Now?” et “There Is A Light That Never Goes Out”. Andy Rourke a contribué de manière significative au son unique du groupe, avec des lignes de basse mélodieuses et accrocheuses.

Après la séparation des Smiths en 1987, Andy Rourke a poursuivi sa carrière musicale en travaillant avec divers artistes, notamment Morrissey, Ian Brown et Sinead O’Connor. Il a également produit de la musique et a travaillé comme DJ.

Une vie marquée par la drogue et l’alcool

Malheureusement, la vie d’Andy Rourke a été marquée par des problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme. Il a lutté contre ces problèmes pendant de nombreuses années et a été hospitalisé plusieurs fois pour des overdoses.

Cependant, il a réussi à surmonter ces défis et à continuer à faire de la musique. En 2018, il a annoncé qu’il travaillait sur un nouvel album avec le guitariste Kav, intitulé “The Room Within The Room”.

Un hommage émouvant de la part de ses fans et de ses collègues

La nouvelle de la mort d’Andy Rourke a suscité une vague d’hommages émouvants de la part de ses fans et de ses collègues de l’industrie musicale.

Le chanteur Morrissey, avec qui Andy Rourke a travaillé après la séparation des Smiths, a publié un communiqué dans lequel il rend hommage à son ami et collègue:

“J’ai connu Andy depuis 1978, et c’était l’un des êtres humains les plus drôles que j’aie jamais rencontrés. Nous avons travaillé ensemble sur plusieurs projets, et sa créativité et son talent musical étaient inégalés. Il me manquera beaucoup.”

Le bassiste Peter Hook, qui a joué avec Joy Division et New Order, a également exprimé sa tristesse sur Twitter:

“Je suis tellement triste d’apprendre la mort d’Andy Rourke. Il était un bassiste fantastique et un grand ami. Mes pensées vont à sa famille et à ses amis.”

Les fans des Smiths ont également exprimé leur chagrin sur les réseaux sociaux, en partageant des photos et des souvenirs de concerts mémorables.

Un héritage musical qui perdurera

Malgré sa mort prématurée, le talent musical d’Andy Rourke continuera à résonner dans les oreilles de ses fans et de ses collègues. Son travail avec les Smiths a été une influence majeure pour de nombreux artistes, et sa contribution à la musique britannique ne sera jamais oubliée.

Andy Rourke restera à jamais dans nos cœurs et dans nos playlists.