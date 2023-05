Mort Cause de Décès : Le bassiste des Smiths, Andy Rourke, est décédé à l’âge de 59 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Andy Rourke, le bassiste des Smiths, est décédé à l’âge de 59 ans

Andy Rourke, le bassiste du groupe de rock anglais The Smiths, est décédé des suites d’un cancer du pancréas. Il avait 59 ans. Le guitariste Johnny Marr, ancien coéquipier de Rourke, a annoncé la nouvelle sur Twitter, en demandant la confidentialité en ce moment triste.

L’empreinte musicale d’Andy Rourke

Rourke a rejoint The Smiths en 1982 et a joué sur ses quatre albums studio. Il est resté avec le groupe jusqu’à sa séparation en 1987. Après The Smiths, Rourke a joué sur la musique solo du leader Morrissey et a également travaillé avec Sinéad O’Connor et les Pretenders.

En 2007, Rourke a formé le groupe de rock Freebass avec ses collègues bassistes Mani et Peter Hook. Le trio a joué ensemble jusqu’en 2010. Il a ensuite déménagé à New York et a créé le groupe de rock alternatif DARK avec Olé Koretsky et la chanteuse des Cranberries Dolores O’Riordan.

Un hommage à un musicien talentueux

Andy Rourke a laissé son empreinte musicale indélébile dans l’industrie musicale. Les fans de The Smiths et de sa musique en solo se souviendront toujours de son talent et de sa gentillesse. Il est irremplaçable et son décès est une triste perte pour l’industrie musicale.

En ces temps difficiles, il est important de se rappeler de la contribution d’Andy Rourke à la musique et à la culture populaire. Il a été un artiste talentueux et un être humain aimable, et son héritage musical se perpétuera au fil des ans.

Conclusion

Le décès d’Andy Rourke est une perte tragique pour l’industrie musicale. Sa musique a touché et inspiré des millions de personnes à travers le monde, et son talent de bassiste était incontestable. Les fans de The Smiths et de sa musique en solo se souviendront toujours de lui avec affection et respect. Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses fans en ces temps difficiles.