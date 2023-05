Mort Cause de Décès : Le bassiste des Smiths, Andy Rourke, est mort des suites d’un cancer en français.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Andy Rourke, bassiste des Smiths, décède à l’âge de 50 ans

Quand Andy Rourke a rejoint The Smiths en 1982, il a donné au groupe la touche qui manquait pour devenir une légende du rock. Ses cordes ont été incarnées dans les classiques les plus populaires du groupe et maintenant elles sonneront plus mélancoliques car le bassiste de 50 ans est décédé des suites d’un cancer.

Le parcours d’Andy Rourke avec The Smiths

Andy Rourke a rejoint The Smiths en 1982, peu après la formation du groupe. Avec Morrissey, Johnny Marr et Mike Joyce, il a contribué à façonner le son unique de The Smiths, caractérisé par des paroles mélancoliques et introspectives, des mélodies éthérées et une basse entêtante.

Avec The Smiths, Andy Rourke a enregistré quatre albums studio, dont “The Queen Is Dead” et “Meat Is Murder”, qui sont devenus des classiques du rock. Il a également joué sur des singles emblématiques du groupe, tels que “This Charming Man”, “Panic” et “How Soon Is Now?”.

Le jeu de basse d’Andy Rourke était essentiel pour le son de The Smiths. Il était capable de créer des lignes de basse mélodieuses qui étaient à la fois simples et complexes, donnant au son du groupe une profondeur et une texture uniques.

Après The Smiths

Après la dissolution de The Smiths en 1987, Andy Rourke a continué à jouer de la musique. Il a travaillé avec plusieurs artistes, notamment Morrissey, Ian Brown et Sinead O’Connor. Il a également sorti un album solo en 1990, intitulé “Andy Rourke Presents: Loud and Proud”.

En 2006, Andy Rourke a rejoint Johnny Marr pour former The Healers, un groupe éphémère qui a sorti un album, “Marr + Rourke = The Healers”.

Le décès d’Andy Rourke

Andy Rourke est décédé à l’âge de 50 ans des suites d’un cancer. La nouvelle de sa mort a été annoncée sur les réseaux sociaux par son ami et collègue, le batteur Mike Joyce.

“C’est avec une tristesse immense que nous annonçons le décès de notre ami et collègue, Andy Rourke”, a écrit Mike Joyce. “Andy était un musicien incroyablement talentueux et un ami merveilleux. Il va nous manquer énormément. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en cette période difficile.”

Un hommage à Andy Rourke

La mort d’Andy Rourke a suscité de nombreuses réactions dans l’industrie de la musique. Les fans et les collègues de Rourke ont exprimé leur chagrin et leur gratitude pour sa contribution à la musique.

“Andy Rourke était un musicien incroyablement talentueux et un être humain merveilleux”, a déclaré Johnny Marr. “Je suis dévasté d’apprendre sa mort. Mes pensées vont à sa famille et à ses amis.”

“Le jeu de basse d’Andy Rourke était essentiel pour le son de The Smiths”, a écrit le journaliste musical Alexis Petridis sur Twitter. “Il a créé des lignes de basse qui ont ajouté une profondeur et une texture uniques aux chansons du groupe.”

Andy Rourke restera à jamais dans l’histoire de la musique pour sa contribution à The Smiths et au rock en général. Son jeu de basse mélancolique et entêtant continuera à inspirer les musiciens et à émouvoir les fans pour les années à venir.