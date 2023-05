Mort Cause de Décès : Le bassiste des Smiths, Andy Rourke, meurt à l’âge de 59 ans – rts.ch en français

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le bassiste des Smiths Andy Rourke est décédé à l’âge de 59 ans des suites d’un cancer du pancréas, comme l’a annoncé Johnny Marr, l’ex-guitariste du groupe. La nouvelle a été partagée sur Twitter et Instagram, accompagnée d’une photo de Johnny Marr et Andy Rourke lorsqu’ils étaient jeunes. Johnny Marr a décrit Andy Rourke comme une “âme gentille et magnifique” et un “musicien extrêmement doué”.

Andy Rourke a commencé à jouer de la guitare et de la basse à l’âge de 11 ans, et a rejoint le groupe de funk Freak Party avec Johnny Marr. Il a ensuite rejoint les Smiths en 1982, et a joué sur leur album emblématique “The Queen is Dead”. Après la séparation des Smiths en 1987, Andy Rourke a travaillé avec de nombreux artistes, dont Sinead O’Connor, The Pretenders, Badly Drawn Boy et Aziz Ibrahim.

Johnny Marr a souligné le talent d’Andy Rourke pour la basse, affirmant qu’il avait “réinventé ce que c’est que de jouer de la guitare basse” dans les albums des Smiths. Andy Rourke a également collaboré avec Dolores O’Riordan, la chanteuse des Cranberries, décédée en 2018.

L’ex-batteur des Smiths, Mike Joyce, a salué le talent et le charme d’Andy Rourke, le qualifiant de “bassiste le plus talentueux” avec qui il ait jamais joué. Mat Osman, le bassiste du groupe Suede, a également rendu hommage à Andy Rourke en soulignant la singularité de son son de basse.

Andy Rourke et Mike Joyce avaient poursuivi Johnny Marr et le chanteur Morrissey dans un litige sur la répartition de leurs droits d’auteur après la séparation des Smiths en 1987. Un accord avait finalement été trouvé, et l’amitié entre Andy Rourke et Johnny Marr avait survécu.

Morrissey, quant à lui, a adopté un discours de plus en plus réactionnaire ces dernières années, suscitant la polémique notamment avec son soutien à un parti d’extrême droite britannique. Il a également été virulent envers ses anciens camarades des Smiths, avant d’adopter un ton plus conciliant dans son autobiographie publiée en 2013.

Le producteur du groupe, Stephen Street, a également exprimé sa tristesse après la disparition d’Andy Rourke, saluant son talent de bassiste et sa gentillesse.

La mort d’Andy Rourke marque la fin d’une époque pour les fans des Smiths et du rock indépendant anglais des années 1980. Sa contribution musicale a été saluée par de nombreux artistes, et son héritage perdurera à travers sa musique.