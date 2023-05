Mort Cause de Décès : Le bassiste des Smiths, Andy Rourke, perd sa vie à l’âge de 59 ans suite à une lutte acharnée contre le cancer.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Andy Rourke, bassiste des Smiths, nous quitte

Le monde de la musique est en deuil ce vendredi, puisqu’aujourd’hui on dit adieu à une légende, car Andy Rourke, bassiste des Smiths, est décédé à cause d’une longue lutte contre le cancer du pancréas. La nouvelle a été dévoilée par Johnny Marr, ex-guitariste du mythique groupe de rock indépendant britannique et ami du musicien âgé.

Une carrière exceptionnelle dans la musique

Andy Rourke était né le 17 janvier 1964 à Manchester, en Angleterre. Il a commencé à jouer de la basse à l’âge de 11 ans et a rapidement développé un talent exceptionnel pour l’instrument. Il a commencé sa carrière musicale en jouant avec différents groupes locaux, avant de rejoindre les Smiths en 1982.

Avec les Smiths, Andy Rourke a enregistré quatre albums studio, tous devenus des classiques du rock indépendant. Le groupe a connu un succès énorme dans les années 80, notamment grâce à des titres comme “How Soon is Now?” et “This Charming Man”. Andy Rourke a été considéré comme l’un des meilleurs bassistes de cette époque, et son style unique a influencé de nombreux musiciens.

Une lutte courageuse contre le cancer

Malheureusement, en 2019, Andy Rourke a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas. Il a immédiatement commencé un traitement agressif, mais la maladie a continué à se propager. Malgré cela, Andy Rourke a continué à jouer de la musique et à travailler sur de nouveaux projets, montrant une détermination et un courage extraordinaires.

Ses amis et collègues du monde de la musique ont été profondément touchés par sa mort. Johnny Marr a publié une déclaration émouvante sur Twitter, dans laquelle il a rendu hommage à son ami et à son talent exceptionnel.

Un héritage musical et une influence durable

Andy Rourke laisse derrière lui un héritage musical exceptionnel. Sa contribution aux Smiths, ainsi que son travail avec d’autres groupes et artistes, resteront à jamais gravés dans l’histoire de la musique. Sa technique de jeu de basse unique et son sens de la mélodie ont influencé de nombreux musiciens, et continueront d’inspirer les générations futures.

La mort d’Andy Rourke est une perte immense pour le monde de la musique, mais son héritage et sa contribution resteront vivants pour toujours.

Conclusion

Andy Rourke, bassiste des Smiths, est décédé à cause d’une longue lutte contre le cancer du pancréas. Il laisse derrière lui un héritage musical exceptionnel et une influence durable sur le monde de la musique. Sa technique de jeu de basse unique et son sens de la mélodie ont influencé de nombreux musiciens, et continueront d’inspirer les générations futures. Sa mort est une perte immense pour le monde de la musique, mais son héritage et sa contribution resteront vivants pour toujours.