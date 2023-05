Mort Cause de Décès : Le bassiste du groupe The Smiths, Andy Rourke, a passé away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Andy Rourke: Le bassiste légendaire des Smiths

Andy Rourke, le bassiste des Smiths, est décédé le 21 mai 2023 à l’âge de 58 ans. Cet événement a suscité une vague d’hommages de la part de ses fans et de ses pairs du monde musical.

Dans un long message publié sur Instagram, le guitariste et auteur-compositeur Johnny Marr a rendu hommage à Rourke, qu’il a rencontré pour la première fois alors qu’ils étaient tous deux écoliers en 1975. Il a écrit que Rourke avait « réinventé ce qu’était un bassiste ».

Pendant leur courte période ensemble en tant que groupe de quatre musiciens, The Smiths est délibérément resté à l’écart du courant dominant de la musique populaire, suscitant un culte sur la scène musicale indépendante. Bien qu’une grande partie de l’attention ait été sur Marr et le chanteur Steven Patrick Morrissey, mieux connu sous le nom de Morrissey, le son des Smiths devait beaucoup à la basse de Rourke et au batteur Mike Joyce.

Au fur et à mesure que leur popularité augmentait, le groupe a sorti des chansons célèbres dans les années 1980, dont « Heaven Knows I’m Miserable Now » et « Girlfriend In A Coma ». Les chansons des Smiths ont acquis la réputation d’être déprimantes, mais elles étaient en fait d’un humour sombre et accompagnées de guitares vibrantes et inspirantes. Leurs albums, dont « The Queen is Dead » et « Meat is Murder », restent un incontournable de tout amateur de musique qui se respecte et sont à l’avant-garde du renouveau des disques vinyle.

« J’étais présent à chacune des prises de basse d’Andy à chaque session Smiths, a relaté Marr. Parfois, j’étais là en tant que producteur et parfois simplement en tant que fier ami et « cheerleader ». Le regarder jouer ces lignes de basse éblouissantes était un privilège absolu et véritablement quelque chose à voir. »

Marr a dit que lui et Rourke avaient maintenu leur amitié dans les années qui ont suivi la séparation du groupe, rappelant que le bassiste avait joué dans son groupe au Madison Square Garden aussi récemment qu’en septembre 2022.

« Andy restera toujours dans les mémoires comme une belle et aimable âme par tous ceux qui l’ont connu, et comme un musicien extrêmement doué par les gens qui aiment la musique. Bravo Andy. Tu vas nous manquer mon frère », a conclu Marr.

La mort d’Andy Rourke est une perte immense pour l’industrie musicale. Sa contribution à la musique en tant que bassiste des Smiths a influencé de nombreux musiciens et a inspiré une génération de fans. Sa passion pour la musique et son talent indéniable resteront à jamais gravés dans l’histoire de la musique.

En fin de compte, Andy Rourke restera à jamais un bassiste légendaire, et son impact sur la musique sera ressenti pendant de nombreuses années à venir. Sa musique continuera à être écoutée et appréciée par les fans du monde entier, et son héritage musical perdurera.