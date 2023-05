Mort Cause de Décès : Le bassiste et compositeur de jazz Bill Lee est décédé à l’âge de 94 ans.

Bill Lee, un bassiste et compositeur de jazz qui a marqué les premiers films de son fils Spike Lee, a écrit des opéras folk-jazz, a dirigé un ensemble de bassistes acclamé et a été un sideman prolifique pour Bob Dylan, Aretha Franklin et d’autres, est décédé mercredi matin à sa maison à Brooklyn. Il avait 94 ans.

Une carrière marquée par des collaborations avec les plus grands

Pendant six décennies, dans des milliers de performances live et sur plus de 250 albums, la basse à cordes douce et exubérante de M. Lee a accompagné un panthéon de stars de la musique, dont Duke Ellington, Arlo Guthrie, Odetta, Simon and Garfunkel, Harry Belafonte, Ian & Sylvia, Judy Collins, Tom Paxton et Peter, Paul et Mary.

La collaboration avec Spike Lee

M. Lee a écrit les bandes sonores des quatre premiers longs métrages de Spike Lee, un défi musical qui appelait à capturer l’indépendance d’une femme noire romantique dans « She’s Gotta Have It » (1986), un regard satirique sur la vie dans un collège noir en » School Daze » (1988), la violence raciale dans « Do the Right Thing » (1989) et les épreuves poignantes d’un musicien de jazz noir dans « Mo’ Better Blues » (1990).

Bill Lee avait de petits rôles dans tous sauf « Do the Right Thing », et la sœur de Spike Lee, Joie, avait des rôles dans les quatre. Bill Lee a également marqué un des premiers courts métrages de Spike Lee, « Joe’s Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads », le premier film étudiant à être présenté au Lincoln Center’s New Directors/New Films Festival, en 1983.

Une perte pour le monde de la musique

Le décès de Bill Lee est une perte pour le monde de la musique. Sa collaboration avec Spike Lee a contribué à donner une identité sonore unique à certains des films les plus marquants du réalisateur. Sa carrière prolifique et variée témoigne de son talent et de sa créativité, ainsi que de son influence sur la scène musicale.