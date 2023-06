Mort Cause de Décès : Le batteur de My Sleeping Karma, Steffen Weigand, a passé de vie à trépas.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le batteur de My Sleeping Karma, Steffen Weigand, décède d’un cancer rare

Steffen Weigand, batteur du groupe allemand My Sleeping Karma, pionnier du rock psychédélique instrumental, est décédé des suites d’une bataille contre une forme rare de cancer. Le groupe de quatre musiciens, dont Weigand était un membre fondateur, a publié la triste déclaration suivante sur ses réseaux sociaux : “Chère famille MSK, nous sommes dévastés de vous informer que notre ami et batteur Steffen Weigand est décédé après une longue lutte contre un cancer rare et agressif”.

My Sleeping Karma

My Sleeping Karma est un groupe de rock psychédélique instrumental allemand formé en 2006. Le groupe est connu pour son style unique, mélangeant des éléments de rock psychédélique, de stoner, de doom et de post-rock. Le groupe a sorti sept albums studio, dont le dernier en date, “Soma”, en 2020.

Steffen Weigand

Steffen Weigand était le batteur et membre fondateur de My Sleeping Karma. Il a contribué à la création du son unique du groupe avec son style de jeu dynamique et énergique. Weigand était également un artiste visuel, créant les pochettes d’albums et les éléments graphiques pour le groupe.

La mort de Weigand est une perte tragique pour la communauté musicale. Il a laissé derrière lui un héritage musical incroyable et a inspiré de nombreux musiciens à travers le monde. Les fans de My Sleeping Karma et de la musique psychédélique ont exprimé leur tristesse et leur soutien sur les réseaux sociaux.

Les hommages

De nombreux musiciens et fans ont rendu hommage à Steffen Weigand et à son influence sur la musique psychédélique. Le groupe de rock instrumental russe The Re-Stoned a écrit sur Facebook : “Nous sommes choqués et profondément attristés d’apprendre la nouvelle du décès de Steffen Weigand. Nous avons eu l’honneur de partager la scène avec My Sleeping Karma il y a quelques années et nous avons été impressionnés par leur énergie et leur passion pour la musique. Steffen était un batteur incroyable et un artiste visuel talentueux. Il va beaucoup nous manquer”.

Le guitariste et chanteur du groupe britannique Orange Goblin, Ben Ward, a également rendu hommage à Weigand sur Twitter : “RIP Steffen Weigand. Un batteur incroyablement talentueux et une personne formidable. Mes pensées vont à sa famille et à ses amis. Le monde de la musique psychédélique a perdu une étoile brillante”.

Conclusion

La mort de Steffen Weigand est une perte tragique pour la communauté musicale. Son influence sur la musique psychédélique restera à jamais gravée dans l’histoire de la musique. Nous souhaitons nos condoléances à sa famille, ses amis et ses fans. Repose en paix, Steffen Weigand.