Mort Cause de Décès : Le batteur de Urge Overkill, Blackie Onassis, est mort à 57 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Johnny « Blackie Onassis » Rowan, ancien batteur du groupe de rock alternatif de Chicago Urge Overkill, est décédé à l’âge de 57 ans. Le groupe a partagé une déclaration sur les réseaux sociaux annonçant la triste nouvelle. Aucune autre information, y compris la cause du décès, n’a été partagée pour le moment.

Le groupe a également partagé une photo de Rowan avec l’acteur et musicien Jack Black en hommage à leur ami décédé. Jack Black a commenté le post en disant qu’il aimait Blackie et qu’il allait beaucoup lui manquer.

Blackie Onassis a rejoint Urge Overkill au début des années 1990 et a joué de la batterie et chanté sur trois de leurs albums, ainsi que sur leur EP de six titres de 1992, « Stull ». Il a également participé à la célèbre reprise par le groupe de « Girl, You’ll Be A Woman Soon » de Neil Diamond, qui a été utilisée dans le film Pulp Fiction de Quentin Tarantino.

Urge Overkill s’est dissous en 1997, mais s’est reformé en 2004 sans Onassis. Les fans du groupe et de Blackie Onassis sont en deuil et rendent hommage à sa contribution à la musique et à l’impact qu’il a eu sur leur vie.

La mort de Blackie Onassis est une perte importante pour l’industrie de la musique et pour tous ceux qui ont aimé la musique d’Urge Overkill. Les fans peuvent continuer à honorer sa mémoire en écoutant la musique qu’il a créée avec le groupe et en se rappelant les moments où sa musique a été une source d’inspiration et de réconfort pour eux.