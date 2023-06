Mort Cause de Décès : Le batteur d’Urge Overkill, Blackie Onassis, est mort.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Blackie Onassis, batteur d’Urge Overkill, est décédé

Blackie Onassis, batteur du groupe de rock alternatif Urge Overkill à l’apogée des années 90, est décédé. Un porte-parole du groupe a signalé son décès au Temps de Los Angeles, mais aucune cause de décès n’a été donnée.

Son parcours avec Urge Overkill

Onassis (de son vrai nom John Rowan) a rejoint Urge Overkill en 1991, jouant aux côtés des membres fondateurs Nash Kato et Eddie « King » Roeser. Il est apparu sur leurs albums Le livre d’histoires supersoniques (1991), Saturation (1993), et Sortez du dragon (1995).

Alors que le groupe basé à Chicago a eu un impact sur la radio rock alternative avec des chansons telles que « Sister Havana » et « Positive Bleeding », ils sont peut-être mieux connus pour leur reprise de « Girl, You’ll Be a Woman Soon » de Neil Diamond, qui est apparu dans le film de Quentin Tarantino Pulp Fiction. Ils ont également obtenu une grande visibilité lorsqu’ils ont ouvert pour Nirvana lors de la tournée de ce dernier en soutien à Pas grave.

La vie de Blackie Onassis

Dans une interview avec Rotation magazine en 1992, Onassis a déclaré à propos du groupe: «Nous sommes ici pour ressusciter l’ère de l’échangisme – la fin des années 60, la vie de playboy quand l’Amérique était un endroit amusant. L’âge d’or de Vegas, Neil Diamond, la danse au clair de lune et Anton La Vey !»

Onassis a joué avec Urge Overkill jusqu’à leur rupture en 1997. Lorsque le groupe s’est reformé en 2004, Onassis ne faisait pas partie de la formation. Urge Overkill reste actif à ce jour, avec une formation de Kato, Roeser, Adam Arling et le batteur Nate Arling.

Selon le Temps de Los Angeles, Onassis a lutté contre la dépendance à l’héroïne et a même été arrêté pour possession de drogue après la libération de Sortez du dragon. Il a co-écrit plusieurs chansons sur l’album solo de Kato en 2000 Débutante mais a pratiquement disparu des yeux du public au cours des deux dernières décennies.

Un hommage du groupe Urge Overkill

Dans une publication sur Facebook mercredi 14 juin, le groupe a déclaré : « Urge Overkill est attristé d’annoncer le décès de Blackie. Veuillez respecter notre vie privée en ce moment. Nous envoyons beaucoup d’amour à sa famille et à tous ses fans. Nous savons qu’il nous manquera.

Les hommages se multiplient

Nos condoléances vont à la famille, aux amis et aux camarades de groupe de Blackie Onassis pendant cette période difficile. Écoutez sa batterie sur « Girl, You’ll Be a Woman Soon » et « Sister Havana » dans les vidéos ci-dessous.