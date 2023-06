Mort Cause de Décès : Le bébé de deux mois est décédé après le décès de sa mère à la naissance, retrouvé inconscient dans le lit partagé avec son frère.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le petit Dexter Khan-Barnes est décédé tragiquement dans son sommeil à son domicile de Rishton, près d’Accrington, dans le Lancashire, en juillet dernier. Après enquête, aucune cause du décès n’a pu être identifiée, rapporte Lancs Live.

Dexter est né prématurément, à 32 semaines, et a passé environ six semaines dans l’unité néonatale avant de sortir avec son père, Shane Khan. La veille de sa mort, il avait été examiné par une infirmière à domicile, qui l’a trouvé en bonne santé.

La nuit de la mort du nourrisson, son père l’a emmené à l’étage avec deux biberons prêts pour son réveil nocturne, comme il l’avait fait la nuit précédente. Dexter a été placé dans le lit de son père, aux côtés de son frère de 14 mois. M. Khan a indiqué avoir d’abord dormi au pied du lit, avant de s’allonger près de ses enfants vers 4 heures du matin. À son réveil, vers 5 heures 30 du matin, le bras de Dexter ne bougeait pas et ses yeux étaient décolorés.

Les services d’urgence ont été appelés à la maison et Dexter a été transporté à l’hôpital Royal Blackburn où il a été déclaré mort. Une autopsie réalisée par le Dr William Simmons, qui n’a pas été en mesure de déterminer la cause du décès et n’a trouvé aucune preuve de maladie ou de blessure antérieure qui aurait pu y contribuer.

« Dans ces circonstances, il n’est pas possible d’exclure complètement l’obstruction aérienne accidentelle comme ayant contribué à la mort de Dexter. En tant que telle, la cause du décès reste indéterminée », a déclaré le coroner Richard Taylor, avant de conclure : « Dexter Khan-Barnes est décédé le 30 juillet 2022 à l’hôpital Royal Blackburn après avoir été retrouvé inconscient à son domicile dans le lit qu’il partageait avec son frère. »

La mort de Dexter Khan-Barnes est un rappel tragique de l’importance de la sécurité du sommeil pour les nourrissons. Les bébés doivent être placés sur le dos, sur une surface ferme et plate, sans couvertures ou oreillers qui pourraient obstruer leur respiration. Les parents doivent également éviter de partager un lit avec leur bébé, car cela peut augmenter le risque de suffocation et d’étouffement. Les professionnels de la santé recommandent de garder le bébé dans la même pièce que les parents, dans un lit d’enfant séparé, pour faciliter l’allaitement et la surveillance.

La perte d’un enfant est une tragédie dévastatrice pour une famille, et notre cœur va à la famille Khan-Barnes en ces temps difficiles. Il est important de continuer à sensibiliser les parents et les soignants à la sécurité du sommeil des bébés, afin de prévenir les décès évitables et de protéger la vie des nourrissons vulnérables.