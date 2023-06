Mort Cause de Décès : Le Cambout : Décès du maire, Jean-Noël Lagueux.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Nécrologie: Jean-Noël Lagueux, un homme engagé pour son territoire

La Bretagne perd un de ses défenseurs les plus fervents avec la disparition brutale de Jean-Noël Lagueux. Maire, président du Syndicat du Lié et vice-président à l’agriculture et de l’environnement au sein de Loudéac communauté Bretagne Centre, il s’est éteint dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de 68 ans.

Un parcours politique au service de sa commune

Élu conseiller municipal dès 1983, Jean-Noël Lagueux consacre toute sa vie à sa commune de Loudéac. Il est élu maire en 1995 et le restera jusqu’à son décès. Son engagement pour le développement de son territoire est sans faille. Il œuvre pour la création de zones d’activités économiques, la rénovation de l’habitat ancien, la mise en place de services de proximité pour les habitants… Il est aussi très attaché à la protection de l’environnement et à la valorisation de l’agriculture locale, ce qui le conduit à occuper des fonctions importantes au sein de Loudéac communauté Bretagne Centre.

Un homme de conviction et de terrain

Les hommages pleuvent depuis l’annonce de sa disparition. Les élus locaux saluent unanimement sa gentillesse, sa disponibilité et sa capacité à rassembler. Jean-Noël Lagueux était en effet un homme de terrain, à l’écoute des habitants et des acteurs locaux. Il n’a jamais hésité à se mettre au service de sa commune, même dans les moments les plus difficiles, comme lors des inondations qui ont frappé Loudéac en 2018.

Un héritage à faire perdurer

La mort de Jean-Noël Lagueux laisse un grand vide dans la vie politique locale. Mais son héritage est là, bien présent. Les projets qu’il a initiés continueront à se développer, portés par l’équipe municipale qu’il a su fédérer autour de lui. Les habitants de Loudéac garderont en mémoire son engagement sans faille pour leur commune et sa bienveillance envers chacun d’entre eux.

La Bretagne perd un de ses plus fervents défenseurs, mais son exemple continuera à inspirer ceux qui, comme lui, sont animés par l’amour de leur territoire et le désir de le faire grandir.