Mort Cause de Décès : Le caméraman qui avait été agressé par un SDF est mort après deux mois de coma.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Guillaume Genton : le tragique épilogue d’une agression

Le 8 juin 2023, Guillaume Genton, un opérateur de cinéma qui travaillait pour la chaîne TF1, est décédé à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) après avoir été agressé par un sans domicile fixe dans le quartier de la gare du Nord, à Paris. Âgé de 57 ans, il était dans le coma depuis environ deux mois. La nouvelle de sa mort a été un choc pour ses amis, sa famille et ses collègues.

L’agression a eu lieu en plein jour, dans la rue. Guillaume Genton a été passé à tabac par un sans domicile fixe. Les raisons de cette agression sont encore inconnues. Les enquêteurs de la police judiciaire de Paris ont ouvert une enquête pour homicide volontaire et recherchent activement le suspect.

Guillaume Genton était un professionnel de l’audiovisuel reconnu. Il avait travaillé sur de nombreuses émissions de télévision et de documentaires. Ses collègues ont salué sa passion pour son métier et sa gentillesse. Ils ont également exprimé leur colère et leur tristesse face à cette tragédie.

Cette nouvelle a également suscité une vague d’émotion sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont exprimé leur solidarité avec la famille et les amis de Guillaume Genton. Certains ont appelé à une meilleure prise en charge des sans-abris et des personnes en situation de précarité.

Cette agression rappelle une fois de plus les dangers qui peuvent survenir dans la rue, en particulier pour les professionnels de l’audiovisuel et les journalistes qui couvrent des événements en direct. Les autorités doivent prendre des mesures pour assurer la sécurité de tous les travailleurs de la presse et lutter contre la précarité.

En conclusion, la mort de Guillaume Genton est une tragédie qui a bouleversé de nombreuses personnes. Nous exprimons notre soutien à sa famille et à ses amis en ces temps difficiles. Nous espérons que les enquêteurs pourront rapidement retrouver le suspect et que justice sera rendue.