Mort Cause de Décès : Le célèbre acteur Don Brymo Uchegbu décède pendant le tournage au Nigeria

Nécrologie – Mort cause de décès.

Don Brymo Uchegbu de Nollywood décède à l’âge de 56 ans

L’acteur vétéran de Nollywood, Don Brymo Uchegbu, est mort dans son sommeil à l’âge de 56 ans. Il aurait succombé dans la nuit du 14 juin 2023.

Les circonstances de son décès

Selon les rapports, Don Brymo se trouvait sur un plateau de tournage lorsqu’il s’est effondré. Il a été immédiatement transporté à l’hôpital, mais malheureusement, il n’a pas survécu.

L’annonce de sa mort

L’acteur Mayor Ofoegbu a confirmé la nouvelle dans un post partagé sur sa page Facebook le jeudi 15 juin. Il a partagé une photo du défunt et a écrit : “Planifiez pour demain mais vivez pour aujourd’hui. Demain n’est pas garanti. J’ai écrit ces lignes sur mon statut WhatsApp hier soir. Mon homme, mon 5 et 6, Don Brymo Uchegbu, est décédé dans son sommeil.”

Il a ajouté : “J’ai reçu la nouvelle choquante ce matin et j’ai dû vérifier auprès de sa famille. Chai Don Brymo my manchi. C’est difficile de dire au revoir. Nnukwu nwa na Enugu ukwu”.

Les condoléances de ses collègues

La nouvelle de sa disparition a été partagée sur de nombreuses plateformes de Nollywood et les condoléances ont afflué de la part de ses collègues.

La vie de Don Brymo Uchegbu

Don Brymo est originaire d’Enugwu Ukwu dans l’AGL de Njikoka à Anambra au Nigeria. Il était connu pour ses rôles dans des films tels que “The Last Assignment”, “The Return of Ogidi”, “Tears and Sorrow” et “The Queen and the Princess”. Il a également travaillé comme producteur et réalisateur au cours de sa carrière.

Conclusion

La mort de Don Brymo Uchegbu est une perte pour l’industrie cinématographique nigériane. Il restera dans les mémoires de ses fans et de ses collègues comme un acteur talentueux et un homme aimable. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en ces temps difficiles.