Mort Cause de Décès : Le célèbre auteur américain Cormac McCarthy nous a quittés.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le célèbre écrivain américain Cormac McCarthy est décédé mardi dernier à l’âge de 89 ans. Il est connu pour ses romans emblématiques tels que “De si jolis chevaux” ou “La route”. Son éditeur a annoncé qu’il était mort de causes naturelles chez lui à Santa Fe, dans l’Etat du Nouveau Mexique.

McCarthy a été un chroniqueur de l’Amérique des Appalaches et du Far West sombre et cruel. Ses romans ont souvent été adaptés au cinéma, notamment “No Country for Old Men”, qui a remporté l’Oscar du meilleur film en 2008.

Né en 1933 à Providence, dans le Rhode Island, McCarthy a grandi en Virginie et au Tennessee. Il a étudié à l’université du Tennessee, où il a obtenu un diplôme en arts créatifs. Il a ensuite déménagé à Chicago pour travailler dans une entreprise de publicité, avant de se consacrer à l’écriture.

Son premier roman, “The Orchard Keeper”, a été publié en 1965. Il a ensuite publié plusieurs autres romans, dont “Suttree” en 1979, “Blood Meridian” en 1985 et “All the Pretty Horses” en 1992, qui a remporté le National Book Award. Son dernier roman, “The Passenger”, a été publié en 2021.

McCarthy a remporté de nombreux prix pour son travail, notamment le prix Pulitzer en 2007 pour “La route”. Il a également été nommé pour le prix Nobel de littérature plusieurs fois.

Sa prose était souvent sombre et violente, mais elle était aussi poétique et profondément lyrique. Il était connu pour son style d’écriture minimaliste et sa capacité à décrire les paysages américains avec une grande précision.

La mort de McCarthy a été un choc pour les fans de littérature du monde entier. De nombreux écrivains et personnalités ont rendu hommage à son travail et à son influence sur la littérature américaine.

En fin de compte, le travail de McCarthy restera comme un témoignage puissant de l’Amérique, de ses paysages et de ses habitants. Sa mort marque la fin d’une époque pour la littérature américaine, mais son héritage littéraire perdurera pour les générations à venir.