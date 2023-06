Mort Cause de Décès : Le célèbre criminel Theodore Kaczynski, surnommé « Unabomber », décède en prison aux Etats-Unis

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le “Unabomber” retrouvé mort dans sa cellule de prison

L’Américain Theodore Kaczynski, connu sous le nom de “Unabomber”, a été retrouvé mort dans sa cellule de prison fédérale de Caroline du Nord, où il purgeait une peine de prison à perpétuité pour avoir commis une série d’attentats entre 1978 et 1995.

La mort du “Unabomber”

Le Bureau fédéral des prisons (BOP) a confirmé la mort de Theodore Kaczynski, âgé de 81 ans, dans le centre médical de la prison fédérale de Butner, en Caroline du Nord. Il a été retrouvé inconscient dans sa cellule tôt le matin du samedi 10 juin et a été déclaré mort vers 8 heures.

La cause de son décès n’est pas connue pour le moment.

Les attaques du “Unabomber”

Entre 1978 et 1995, Theodore Kaczynski avait envoyé seize bombes dissimulées dans des colis postaux à diverses personnes et entreprises, faisant au total trois morts et vingt-trois blessés. Après une longue traque, il avait été arrêté en 1996 et condamné à la prison à vie en 1998.

Le manifeste du “Unabomber”

Theodore Kaczynski avait forcé le Washington Post, en collaboration avec le New York Times, à publier en septembre 1995 son manifeste intitulé “Industrial Society and Its Future”. Ce manifeste affirmait que la société moderne et la technologie conduisaient à un sentiment d’impuissance et d’aliénation.

Conclusion

La mort de Theodore Kaczynski marque la fin d’une histoire criminelle qui a marqué les États-Unis. Le “Unabomber” restera dans l’histoire comme l’un des criminels les plus notoires de l’histoire américaine.