Mort Cause de Décès : Le célèbre designer industriel argentin Hugo Kogan, inventeur du Magiclick, nous a quittés.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Hugo Kogan, célèbre designer industriel argentin, est mort à l’âge de 88 ans. Il était connu pour son invention de l’allumeur à étincelle, qui est devenu populaire sous le nom de Magiclick dans les cuisines argentines. Au cours de sa carrière, Kogan a développé plus de cent produits, notamment des machines textiles, industrielles et familiales, des équipements urbains, de l’électronique de divertissement, de la quincaillerie et des équipements électromédicaux.

Kogan a été l’une des références les plus influentes du design argentin et sud-américain, tant pour son travail national qu’international. Il a été reconnu comme Personnalité exceptionnelle dans le domaine de la science et de la technologie par la législature de Buenos Aires. Pour sa carrière exceptionnelle, il a été récompensé à plusieurs reprises avec le Diplôme de mérite des Konex Awards comme l’un des meilleurs designers industriels de la décennie.

Kogan a également été membre de la commission académique désignée pour la création des carrières en Design industriel et Design graphique à la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université de Buenos Aires.

Parmi tous les développements et inventions de Kogan, le Magiclick se démarque le plus. Il a été créé en 1963, alors que Kogan était directeur du département de design de la société Aurora. Le Magiclick doit son nom au fait qu’il allume la flamme en appuyant sur un bouton. Bien qu’à l’origine, c’était le nom commercial du produit, avec le temps, il est devenu d’usage courant, quelle que soit la marque qui l’a développé par la suite. La popularité qu’il a atteint était telle qu’il est également devenu un artefact classique des cuisines argentines.

Plus tard, certains modèles Magiclick ont ​​incorporé une charge de butane ou d’un autre type de gaz, ce qui leur a permis de produire et d’entretenir une flamme de façon autonome, tandis que d’autres se limitaient à générer les étincelles pour s’enflammer.

« Avec le Magiclick, j’étais au bon moment et au bon endroit. Une nouvelle technologie sur laquelle un design contemporain s’est monté dans un marché sec de nouveautés et d’innovation depuis de nombreuses années », avait souligné le designer en référence à sa création réussie.

La mort de Kogan est une perte pour l’industrie du design en Argentine et dans le monde entier. Soutenir un journalisme de qualité est essentiel pour maintenir une société informée et construire une démocratie solide. Si vous souhaitez vous abonner à notre journal, veuillez cliquer sur le lien ci-dessus.