Mort Cause de Décès : Le célèbre directeur musical Raj, qui a composé 3000 chansons, a été soumis aux derniers rites aujourd’hui.

Nécrologie – Mort cause de décès.

La mort du célèbre compositeur de musique Raj

La mort du célèbre compositeur de musique Raj a causé une grande tristesse dans le cinéma du sud de l’Inde. Dans les années 90, l’un des compositeurs les plus connus du sud de l’Inde était le duo « Raj-Kodi ». Leurs vrais noms sont Thotaguru Somaraju et Saluri Koteshwar Rao. Tous deux ont composé la musique de nombreux films à succès dans les langues telugu, tamoul et kannada.

Les débuts de Raj-Kodi

Raj-Kodi a commencé à composer de la musique pour le cinéma dans les années 60. Ils ont d’abord travaillé ensemble sur le film « Sati Savitri » en 1961. Ils ont ensuite travaillé sur de nombreux films à succès tels que « Gharana Mogudu », « Annamayya », « Muthu » et « Baasha ».

Les caractéristiques de leur musique

La musique de Raj-Kodi était connue pour sa variété et sa qualité. Ils ont utilisé une grande variété d’instruments dans leurs compositions, tels que la flûte, le violon, la guitare et le piano. Leur musique était également connue pour ses mélodies entraînantes et ses paroles poétiques.

Les récompenses et les distinctions

Raj-Kodi a remporté de nombreux prix pour leur travail dans l’industrie cinématographique. Ils ont remporté le prix national de la meilleure musique de film pour « Annamayya » en 1997. Ils ont également remporté plusieurs prix Filmfare pour la meilleure musique de film en tamoul, telugu et kannada.

Leur influence sur l’industrie cinématographique du sud de l’Inde

Le duo Raj-Kodi a eu une influence majeure sur l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. Leurs compositions ont été très populaires auprès du public et ont contribué à la réussite de nombreux films. Leur style de musique a également influencé de nombreux autres compositeurs dans l’industrie cinématographique.

La mort de Raj

Le 14 mai 2023, Raj est décédé à l’âge de 86 ans. Sa mort a été une grande perte pour l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. De nombreux acteurs, réalisateurs et musiciens ont exprimé leur tristesse à l’annonce de sa mort. Les fans ont également rendu hommage au grand compositeur en partageant des photos et des vidéos de ses performances.

L’héritage de Raj-Kodi

Bien que Raj ne soit plus avec nous, son héritage musical continue d’inspirer et de divertir les gens. Les chansons qu’il a composées avec son partenaire Kodi continuent d’être écoutées et appréciées par les fans de musique du sud de l’Inde. Leur musique restera un témoignage de leur talent et de leur contribution à l’industrie cinématographique du sud de l’Inde.

Conclusion

La mort de Raj a été une grande perte pour l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. Cependant, son héritage musical continue de vivre à travers ses compositions. La musique de Raj-Kodi restera un témoignage de leur talent et de leur contribution à l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. Les fans continueront à apprécier leur musique pour les années à venir.