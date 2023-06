Mort Cause de Décès : Le célèbre écrivain américain Cormac McCarthy décède à l’âge de 89 ans – Dernières nouvelles dans le monde

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le décès de Cormac McCarthy, grand écrivain américain

Le grand écrivain américain Cormac McCarthy, qui connut le succès sur le tard grâce à ses romans emblématiques tels que « De si jolis chevaux » ou « La route », est mort, ce mardi, à l’âge de 89 ans, de causes naturelles, a annoncé son éditeur.

Un chroniqueur de l’Amérique sombre et cruelle

Chroniqueur de l’Amérique des Appalaches et du « Far West » sombre et cruel, McCarthy, dont des romans ont été adaptés par Hollywood (« No Country for old men ») et qui remporta un prestigieux prix Pulitzer, est décédé chez lui, à Santa Fe, dans l’État du Nouveau Mexique, a annoncé l’éditeur Alfred A. Knopf.

Cormac McCarthy était un écrivain renommé pour ses romans poignants et emblématiques sur l’Amérique. Il a connu le succès sur le tard, mais a rapidement été considéré comme l’un des plus grands écrivains de sa génération. Ses romans, tels que « De si jolis chevaux » ou « La route », ont captivé les lecteurs du monde entier avec leur exploration de la nature humaine et leur style d’écriture brut et sans compromis.

McCarthy a également été reconnu pour sa capacité à capturer l’essence de l’Amérique, en particulier le « Far West » sombre et cruel des Appalaches. Ses romans ont été adaptés pour le grand écran, notamment « No Country for old men », qui a remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur film.

Le décès de Cormac McCarthy est une perte pour le monde de la littérature, mais son travail continue d’inspirer de nombreux écrivains et lecteurs à travers le monde. Sa contribution à la littérature américaine restera à jamais gravée dans les mémoires.