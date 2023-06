Mort Cause de Décès : Le célèbre écrivain américain Cormac McCarthy est décédé à l’âge de 89 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Décès de l’écrivain américain Cormac McCarthy

L’écrivain américain Cormac McCarthy, connu pour ses romans sur l’Amérique des Appalaches et du Far West sombre et cruel, est décédé chez lui à Santa Fe, dans l’État du Nouveau-Mexique, à l’âge de 88 ans. McCarthy a remporté plusieurs prix prestigieux aux États-Unis, dont un prix Pulitzer pour son roman “La route” en 2006.

Un écrivain renommé et influent

Né Charles McCarthy le 20 juillet 1933 à Providence, dans l’État de Rhode Island, Cormac McCarthy a écrit 12 romans et a été salué comme l’un des écrivains les plus renommés et influents de la planète. Son roman “No Country for Old Men” a été adapté au cinéma et a remporté quatre Oscars.

Un héritage littéraire durable

Cormac McCarthy a changé le cours de la littérature avec ses personnages, ses thèmes mythiques et les émotions intimes et authentiques qu’il a couchées sur chaque page de ses romans brillants. Des millions de lecteurs à travers le monde ont été influencés par son œuvre qui restera à la fois actuelle et intemporelle pour les générations à venir.

Des hommages émus

Le géant de la littérature Stephen King a rendu hommage à Cormac McCarthy sur Twitter en le qualifiant de “peut-être le plus grand romancier américain de son temps”. Le musicien de rock Jason Isbell a également exprimé son admiration pour l’écrivain et a souligné l’impact qu’il a eu sur lui et sur de nombreux autres artistes.

Un homme discret et reclus

Cormac McCarthy était connu pour sa discrétion et sa vie recluse. Il n’a accordé qu’une poignée d’interviews aux médias et a longtemps vécu dans des motels miteux. Son héritage littéraire durable restera gravé dans les mémoires de ses lecteurs et de ses fans à travers le monde.