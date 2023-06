Mort Cause de Décès : Le célèbre écrivain américain Cormac McCarthy est décédé à l’âge de 89 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le grand écrivain américain Cormac McCarthy est décédé à l’âge de 89 ans de causes naturelles. Connu pour ses romans emblématiques tels que De si jolis chevaux ou La route, McCarthy était un chroniqueur de l’Amérique des Appalaches et du “Far West” sombre et cruel. Ses descriptions crues des déviances humaines lui ont rapidement valu un cercle d’admirateurs fidèle mais restreint.

Auteur de douze romans, McCarthy était un écrivain exigeant et intègre. Il a obtenu le prestigieux prix Pulitzer avec La route (2006), récit d’une errance d’un père et d’un fils dans un pays ravagé par un cataclysme d’origine inconnue. Oprah Winfrey a sélectionné ce livre parmi les plus importants de l’année et l’œuvre a été rapidement adaptée au grand écran.

Reclus et détaché des contraintes matérielles, McCarthy n’a accordé qu’une poignée d’entretiens dans sa vie. Dans sa seule interview télévisée, il expliquait à Mme Winfrey que s’exposer dans les médias “n’était pas très bon pour l’esprit. Si l’on passe beaucoup de temps à réfléchir comment écrire un livre, il ne faut sans doute pas en parler. Il faut le faire”.

Seize ans après La Route, il a fait son retour avec Le Passager (2022) et son préquel Stella Maris publié dans la foulée. Dans ce récit qui se déroule dix ans avant Le Passager, McCarthy a pris pour la première fois une femme, schizophrène, pour personnage principal.

McCarthy était un écrivain hors norme, dont l’œuvre est marquée par une prose austère et incisive, ainsi qu’une vision pessimiste de l’humanité. Son style unique et sa capacité à décrire la violence et la cruauté de la vie ont inspiré de nombreux écrivains contemporains.

Sa mort laisse un vide dans le monde de la littérature américaine, mais son héritage littéraire est immense. Il a su capturer l’essence de l’Amérique de manière poignante et intemporelle, et son influence continuera à être ressentie par les générations futures d’écrivains et de lecteurs.

En fin de compte, Cormac McCarthy était un écrivain qui n’a jamais cherché la célébrité ou la reconnaissance du public, mais dont l’œuvre a touché les cœurs et les esprits de nombreux lecteurs. Sa mort est une perte pour la littérature, mais son héritage restera à jamais.