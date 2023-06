Mort Cause de Décès : Le célèbre écrivain américain Cormac McCarthy est décédé à l’âge de 89 ans en direct.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Cormac McCarthy, célèbre écrivain américain, s’éteint à l’âge de 89 ans

Chroniqueur de l’Amérique des Appalaches et du “Far West” sombre et cruel Par La Provence (avec AFP)

Le grand écrivain américain Cormac McCarthy, qui connut le succès sur le tard grâce à ses romans emblématiques tels que “De si jolis chevaux” ou “La route”, est mort ce mardi à l’âge de 89 ans de causes naturelles, a annoncé son éditeur.

Chroniqueur de l’Amérique des Appalaches et du “Far West” sombre et cruel, McCarthy a marqué de son empreinte la littérature américaine contemporaine. Ses romans ont été adaptés à plusieurs reprises par Hollywood, notamment “No Country for Old Men”, qui remporta quatre Oscars en 2008.

Né en 1933 à Providence, dans le Rhode Island, Cormac McCarthy grandit en Virginie et au Tennessee, où il s’imprègne de la culture et de la vie des habitants des Appalaches. Après des études à l’Université du Tennessee, il s’installe à Chicago, où il travaille comme scripteur pour une agence publicitaire. C’est là qu’il commence à écrire son premier roman, “Le Gardien de la nuit”, publié en 1965.

Mais c’est avec “De si jolis chevaux” (1992), premier volet de sa trilogie des frontières, que McCarthy connaît le succès critique et public. Le roman, qui raconte l’histoire de deux jeunes cow-boys partis à la recherche de chevaux sauvages au Mexique, remporte le National Book Award.

Suivront “Le Grand Passage” (1994) et “Des villes dans la plaine” (1998), tous deux récompensés par le National Book Award, ainsi que “Le Couteau” (1979), “Méridien de sang” (1985) ou encore “La Route” (2006), qui décrit un monde post-apocalyptique dévasté. Ce dernier roman remporte le prestigieux prix Pulitzer en 2007.

Cormac McCarthy était connu pour son style concis et poétique, ainsi que pour son exploration des thèmes de la violence, de la mort et de la quête de sens dans un monde en mutation. Sa mort laisse un vide dans le paysage littéraire américain, mais son œuvre continuera de fasciner les lecteurs du monde entier.