Mort Cause de Décès : Le célèbre écrivain américain Cormac McCarthy est décédé à l’âge de 89 ans

L’écrivain américain Cormac McCarthy est décédé à l’âge de 87 ans à son domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. McCarthy était un chroniqueur de l’Amérique des Appalaches et du “Wild West” sombre et violent, dont les romans ont été adaptés en films hollywoodiens tels que “No Country for Old Men”. Il a également remporté le prestigieux prix Pulitzer pour son roman “The Road” en 2006.

Un auteur célèbre et influent

Né le 20 juillet 1933 à Providence, Rhode Island (NE), McCarthy était l’auteur de 12 romans et était considéré comme l’un des écrivains les plus célèbres et les plus influents de la planète, selon son éditeur Penguin Random House. Bien qu’il n’ait jamais remporté le prix Nobel de littérature, McCarthy a remporté de nombreux autres prix prestigieux aux États-Unis.

Un héritage littéraire durable

Cormac McCarthy a été salué comme ayant “changé le cours de la littérature” par son éditeur, Nihar Malaviya. Bien que McCarthy ait connu le succès tard dans la vie, ses romans ont touché des millions de lecteurs à travers le monde et continueront d’être pertinents et éternels pour les générations futures. Le célèbre écrivain Stephen King a tweeté un hommage à “peut-être le plus grand romancier américain de (son) temps”, tandis que le rockeur Jason Isbell a demandé sur Twitter combien de personnes ont été influencées par McCarthy.

Un auteur reclus et éloigné des médias

Cormac McCarthy était connu pour être reclus et éloigné des contraintes matérielles, ayant longtemps vécu dans des motels abandonnés. Il n’a accordé que quelques interviews aux médias au cours de sa vie.