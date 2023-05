Mort Cause de Décès : Le célèbre écrivain britannique Martin Amis décède à l’âge de 73 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un héritage littéraire important

Le monde littéraire est en deuil : Martin Amis, l’un des plus grands écrivains britanniques contemporains, est mort à l’âge de 73 ans. Considéré comme l’un des 50 plus grands auteurs britanniques depuis 1945 par le Times en 2008, Martin Amis laisse derrière lui un héritage littéraire marquant et indélébile. Son éditeur, Penguin Books, a rendu hommage à l’auteur sur Twitter en affirmant que “Martin Amis laisse un héritage important et aura marqué le paysage culturel britannique de manière indélébile, il nous manquera énormément”.

Une fin de vie difficile

Martin Amis est décédé à son domicile de Lake Worth, en Floride, des suites d’un cancer de l’oesophage. Sa femme, Isabel Fonseca, a confirmé la nouvelle au New York Times. Nous perdons ainsi un grand écrivain qui a marqué la littérature anglaise par son style unique et son regard aiguisé sur la société britannique.

L’auteur de 14 romans

Martin Amis était l’auteur de 14 romans, dont certains ont marqué l’histoire de la littérature anglaise. Parmi ses plus grands succès, on peut citer “Money, Money”, “London Fields” et “La Flèche du Temps”. Il a également été nommé deux fois pour le Booker Prize, en 1991 et 2003.

Le fils de Kingsley Amis

Martin Amis était le fils de l’écrivain Kingsley Amis, célèbre pour ses romans satiriques. Comme son père, Martin Amis a exploré dans ses romans les travers de la société britannique, en apportant sa propre vision et son style inimitable.

Un dernier roman satisfaisant

En 2012, Martin Amis avait déclaré à Reuters que son roman “Lionel Asbo, l’état de l’Angleterre”, qu’il venait de publier, était celui dont il était le plus satisfait. Il avait alors expliqué que, selon lui, “le génie s’affaiblit et le talent s’affirme” avec le temps. Cette déclaration montre à quel point Martin Amis était un écrivain exigeant et soucieux de son art jusqu’à la fin de sa vie.