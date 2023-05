Mort Cause de Décès : Le célèbre écrivain britannique Martin Amis décède à l’âge de 73 ans – Monde

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’écrivain Martin Amis : un talent sombre et mordant

Martin Amis, l’un des auteurs les plus acclamés et commentés de ces cinquante dernières années, est décédé à l’âge de 72 ans des suites d’un cancer de l’œsophage, a annoncé l’institution du Booker Prize, prestigieux prix littéraire britannique. Sa femme, l’écrivaine Isabel Fonseca, a confirmé la nouvelle au New York Times et au Guardian.

Né en 1949 au pays de Galles, Martin Amis a redéfini la littérature britannique de fiction des années 80 et 90 avec des romans au style sombre et mordant. Il a écrit une dizaine de romans, dont deux ont été nommés pour le Booker Prize : « La flèche du temps » en 1991 et « Chien Jaune » en 2003. Le Times l’a désigné en 2008 comme étant l’un des cinquante plus grands écrivains britanniques depuis 1945.

Martin Amis a su se faire remarquer dès son premier roman, « Le Rachel Papers » en 1973, qui a remporté le Somerset Maugham Award. Il a continué sur sa lancée avec « Dead Babies » (1975), « Success » (1978) et « Money, Money » (1984), qui est devenu son roman le plus célèbre. Dans ce livre, Martin Amis décrit l’ère Thatcher avec un style caustique et incisif.

Son roman « London Fields » (1989) est un autre grand succès de sa carrière. Il suit les vies entrelacées d’un écrivain raté, d’une femme fatale et d’un tueur à gages. Le roman a été adapté au cinéma en 2018 avec Amber Heard et Johnny Depp.

Martin Amis a également écrit un livre sur la tragédie du 11-Septembre, intitulé « Le deuxième avion », regroupant articles, nouvelles et essais. La même année, il a publié « Koba le terrible », une biographie de Joseph Staline.

En 2014, Martin Amis a publié « La Zone d’intérêt », un roman ayant pour cadre Auschwitz. Il raconte l’histoire d’un officier nazi qui s’est épris de la femme du commandant du camp d’extermination. La « zone d’intérêt » était l’appellation utilisée par les nazis pour décrire la zone de 40 kilomètres carrés entourant le camp de concentration d’Auschwitz. Le livre a été adapté au cinéma en 2021 sous le même nom et réalisé par Jonathan Glazer.

Martin Amis était connu pour son style sombre et mordant, ainsi que pour son humour noir et sa satire sociale. Il a inspiré de nombreux écrivains contemporains, tels que Zadie Smith et David Foster Wallace.

Sa mort est une grande perte pour le monde de la littérature, mais son héritage littéraire durera encore longtemps. Les romans de Martin Amis continueront d’être lus et étudiés par les générations futures, et il restera à jamais l’un des plus grands écrivains britanniques de tous les temps.