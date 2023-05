Mort Cause de Décès : Le célèbre écrivain britannique Martin Amis est décédé à l’âge de 73 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Martin Amis, l’un des écrivains anglophones les plus influents, est décédé à l’âge de 73 ans

Martin Amis, l’un des écrivains anglophones les plus influents de ces dernières décennies, est décédé hier à son domicile de Lake Worth, en Floride, à l’âge de 73 ans, selon le New York Times. Sa femme, également écrivain Isabel Fonseca, a précisé que la cause du décès était un cancer de l’œsophage.

Jeunesse et héritage familial Né à Oxford en 1949, Amis faisait partie d’une brillante génération d’auteurs britanniques, dont des noms tels que Salman Rushdie, Christopher Hitchens, Ian McEwan et Julian Barnes, qui ont apporté une touche de modernité à la littérature des îles depuis les années 80. Élevé entre le Royaume-Uni, l’Espagne et les États-Unis, il était le fils du professeur et écrivain populaire Kingsley Amis, qui l’initia au monde des lettres et avec qui il entretint une relation amour-haine. À une occasion, à la radio de la BBC, il a déclaré qu’il souhaitait avoir mis “plus de distance” entre lui et son père, car la “franchise Amis” devenait “une sorte de fardeau” pour lui. Kingsley Amis était même un personnage littéraire dans l’œuvre de son fils et dans ses mémoires, “Experience”, publiés en 2000, il exorcise les démons qui ont marqué leur relation.

Carrière littéraire Son premier roman, publié alors qu’il travaillait dans le supplément littéraire du journal The Times, était ‘Rachel’s Book’ (1973), avec lequel il a remporté le prix Somerset Maugham et des œuvres telles que ‘Dead Children’ et ‘Dead Children’ datent également de cette date. début de la période. Mais Amis a publié son œuvre la plus connue, “Dinero”, publiée en Espagne par Anagrama en 1984 et choisie par le magazine Time comme l’un des 100 romans de langue anglaise les plus importants du siècle dernier. Dans ce document, Amis s’appuie sur son expérience de scénariste sur le film “Saturn 3”, réalisé par Stanley Donen et mettant en vedette Kirk Douglas dans le rôle principal. Dans le journal The Guardian, un autre écrivain, Robert McCrum, a assuré qu’il s’agit “d’un livre ‘zeitgeist’ qui reste l’un des romans dominants des années 1980”. “L’émotion de Money, qui est turbocompressée avec un humour sauvage d’une page à l’autre, est le délice somptueux d’Amis dans la langue vernaculaire anglo-américaine contemporaine”, a noté McCrum.

Controverses et opinions Au fur et à mesure que sa carrière littéraire se consolidait, Amis, considéré comme un «enfant terrible» au Royaume-Uni pour ses opinions, consolida son rôle d’intellectuel et participa à de nombreuses controverses. En 2006, il a été accusé d’être islamophobe pour avoir déclaré que “la communauté musulmane devra souffrir jusqu’à ce qu’elle mette de l’ordre dans sa maison”, même si, comme il l’a lui-même dit, “le même après-midi”, il a regretté ses paroles. À une autre occasion, il a pointé “l’euthanasie” comme la meilleure mesure pour mettre fin au vieillissement de la population.