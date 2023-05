Mort Cause de Décès : Le célèbre joueur de football américain et acteur de la NFL, Jim Brown, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

‘ancien pro de la NFL et acteur Jim Brown est mort, il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire et a été l’une des premières superstars du football américain. Selon les médias américains, un porte-parole de la famille a déclaré que Brown est décédé jeudi soir à l’âge de 87 ans. L’épouse de Brown, Monique, a écrit sur Instagram que son mari “s’était endormi paisiblement” chez eux à Los Angeles jeudi soir.

Un joueur légendaire

Brown a joué pour les Browns de Cleveland de 1957 à 1965 et a remporté le titre de la NFL en 1964 avec l’équipe. Il a été nommé trois fois joueur le plus utile de la ligue (MVP). Brown a parcouru au moins 100 verges lors de 58 de ses 118 apparitions au tour principal et n’a jamais raté un match. Il a battu la barre des 1 000 verges en sept saisons.

Un homme engagé

“Jim Brown était un athlète doué – l’un des joueurs les plus dominants à avoir jamais foulé le terrain – mais aussi une figure culturelle qui a contribué à apporter des changements”, a déclaré le patron de la NFL, Roger Goodell, cité dans un communiqué. Brown est devenu “un pionnier et un modèle pour les athlètes qui participent à des initiatives sociales en dehors de leur sport”.

Une carrière dans le cinéma

Brown a mis fin à sa carrière à l’âge de 30 ans pour devenir acteur. Il est apparu dans plus de 30 films, dont Any Freaking Sunday et The Dirty Dozen. Brown vivait à Los Angeles, était considéré comme généreux et défendait les autres. Il a également été arrêté à plusieurs reprises pour avoir prétendument battu des femmes. À la suite d’un appel d’urgence de sa femme, il a été condamné à six mois de prison.

Un héritage inoubliable

“Légende. Chef. Activiste. Visionnaire. Il est impossible de décrire l’amour profond et la gratitude que nous ressentons pour faire partie de la vie et de l’héritage incroyables de Jim”, ont partagé les Brown. “Nous pleurons sa perte mais célébrons la lumière inextinguible qu’il a apportée au monde.”