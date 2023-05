Mort Cause de Décès : Le célèbre romancier britannique Martin Amis est décédé à l’âge de 73 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’écrivain britannique Martin Amis est décédé à l’âge de 73 ans à son domicile en Floride des suites d’un cancer de l’œsophage. Il était considéré comme l’un des écrivains les plus marquants de sa génération, aux côtés de Salman Rushdie, Ian McEwan et Julian Barnes. Né en 1949 à Oxford, Amis a étudié dans des écoles en Grande-Bretagne, en Espagne et aux États-Unis avant d’obtenir son diplôme avec mention très bien en anglais à l’Exeter College d’Oxford. Il a remporté le prix Somerset Maugham en 1974 pour son premier roman, The Rachel Papers, et a publié plusieurs romans acclamés par la critique, dont Money et London Fields.

Amis a été salué pour son style et sa voix, ainsi que pour sa capacité à capturer l’air du temps. Son roman Money, publié en 1984, a été nommé l’un des 100 meilleurs romans écrits en anglais par le critique Robert McCrum dans le Guardian. Money a été décrit comme un « roman vocal » par Amis lui-même, qui a déclaré que l’intrigue n’était pas importante, mais que la voix devait fonctionner pour que le livre soit réussi.

Amis a également publié des mémoires, Experience, en 2000, dans lesquelles il a écrit sur la mort de son père, Kingsley Amis, et sur sa relation avec sa première femme. Il a également abordé le thème de l’Holocauste dans des romans tels que Time’s Arrow et The Zone of Interest.

Amis a souvent été comparé à son père, qui a remporté le prix Booker en 1986 pour son roman The Old Devils. Bien qu’il n’ait pas remporté le Booker lui-même, Amis a été présélectionné à deux reprises pour ce prix. Il a été éditeur littéraire du New Statesman entre 1977 et 1979, période pendant laquelle il a publié son troisième roman, Success.

Amis a également été impliqué dans plusieurs controverses au cours de sa carrière, notamment pour ses propos sur la communauté musulmane et son appel à des « kiosques » d’euthanasie pour faire face au vieillissement de la population britannique. Il s’est également séparé de manière controversée de son éditeur Jonathan Cape lorsqu’ils ont refusé de payer une avance de 500 000 £ pour son roman The Information.

Malgré ces controverses, Amis était considéré comme l’un des plus grands écrivains de son temps, capable de résumer des époques entières avec ses livres. Son dernier livre, Inside Story, publié en 2020, a été sélectionné pour le prix de fiction du National Book Critics’ Circle.

En rendant hommage à Amis, son éditeur Vintage Books a déclaré qu’il avait « dominé la scène éditoriale britannique » pendant 40 ans, définissant ce que signifiait être un héros littéraire et influençant une génération de stylistes en prose. Son amour pour la littérature était « brûlant avec acharnement », et ses livres résisteront à l’épreuve du temps aux côtés de certains de ses écrivains préférés, tels que Saul Bellow, John Updike et Vladimir Nabokov.

La mort de Martin Amis est une grande perte pour la littérature britannique et pour tous ceux qui ont eu la chance de lire ses romans acclamés. Son style et sa voix ont marqué une époque, et ses livres continueront d’être lus et appréciés pour les générations à venir.