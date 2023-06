Mort Cause de Décès : Le célèbre saxophoniste Alevoor Sundar Sherigar décède dans le district d’Udupi au Karnataka.

Un formateur de talent

Sherigar a été le premier à former des étudiants à jouer du saxophone à Udupi. Il a appris à des milliers d’étudiants à jouer de l’instrument dans la région d’Udupi-Mangaluru. Les étudiants formés par Sherigar se produisent actuellement aux niveaux national et international. Sa petite-fille Pooja Devadiga, formée par lui, est une célèbre saxophoniste de Mumbai. Il avait reçu un doctorat honorifique de l’Université virtuelle internationale de la paix et les honneurs de diverses organisations. Sherigar a été l’une des premières à former des femmes au saxophone. Il avait également reçu le prix zilla Rajyotsava.