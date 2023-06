Mort Cause de Décès : Le célèbre terroriste Unabomber a trouvé la mort aux États-Unis – UNIAN

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le terroriste Unabomber, Theodore Kaczynski, est mort en prison

Son corps a été retrouvé dans une cellule de prison.

Le terroriste Theodore Kaczynski, connu sous le nom d’Unabomber, est mort dans une prison de Caroline du Nord.

Il écrit à ce sujet Bbc citant un représentant du US Bureau of Prisons. Les gardiens de prison ont découvert le corps de Kaczynski samedi matin et l’homme a été transporté dans un hôpital local dans une ambulance. Les médecins l’ont rapidement déclaré mort.

On sait que le criminel a été transféré au Federal Medical Center de Butner en décembre 2021 en raison de la détérioration de sa santé. Avant cela, il était détenu dans la prison fédérale Supermax dans l’État du Colorado.

Unabomber : les crimes de Kaczynski

Entre 1978 et 1995, Rick the Unabomber a envoyé 16 colis piégés ciblant des universités et des compagnies aériennes. À la suite des explosions, trois personnes ont été tuées et 23 autres ont été blessées.

Au printemps 1995, il envoie son manifeste aux médias, intitulé “La société industrielle et son avenir”, promettant de s’abstenir de terrorisme si des journalistes publient ses travaux.

Le 3 avril 1996, l’homme a été arrêté dans sa cabane dans l’État du Montana. Une bombe et un original dactylographié du manifeste ont été retrouvés dans la maison.

Les avocats d’Unabomber voulaient qu’il soit déclaré non coupable, mais il s’y est opposé. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité.

Source link https://www.unian.ua/world/kachinskiy-u-ssha-pomer-vidomiy-terorist-unabomber-12289023.html