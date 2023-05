Mort Cause de Décès : Le certificat de décès indique que l’artiste déchu Rolf Harris est décédé d’un cancer de la gorge et de causes liées à l’âge.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’artiste en disgrâce Rolf Harris décède à l’âge de 93 ans

L’artiste australien Rolf Harris, condamné pour une série d’attentats à la pudeur en 2014, est décédé à l’âge de 93 ans des suites d’un cancer du cou et de la vieillesse. Le certificat de décès a été déposé à la mairie de Maidenhead, confirmant son décès le 10 mai.

Un artiste en disgrâce

Rolf Harris était un artiste et musicien très apprécié avant d’être reconnu coupable de 12 agressions sexuelles commises entre 1968 et 1986. Les victimes étaient des enfants, dont un chasseur d’autographes de huit ans, deux jeunes filles et l’amie de sa fille pendant plus de 16 ans.

En 2014, il a été condamné à cinq ans et neuf mois de prison pour ses crimes. Le juge Sweeney lui a dit: «Votre réputation est en ruine. Vous avez été dépouillé de vos honneurs et vous n’avez personne d’autre à blâmer que vous-même.

En 2017, il a été officiellement innocenté de quatre infractions sexuelles historiques non liées, qu’il avait niées. Plus tard cette année-là, l’une des 12 condamnations pour attentat à la pudeur a été annulée par la Cour d’appel.

Il a été libéré sous licence de la prison HMP Stafford en mai 2017, moins de trois ans après le début de sa peine. Sa condamnation a entraîné la perte de sa bourse Bafta 2012, de son CBE et de ses honneurs australiens.

Sa mort

Rolf Harris est décédé chez lui à Bray, Berkshire, entouré de sa famille et de ses amis. Sa famille a demandé de respecter leur vie privée et aucune autre déclaration ne sera faite.

Le certificat de décès indique que Rolf Harris sera incinéré. Cette nouvelle a été confirmée par un greffier de la mairie de Maidenhead.

Un dernier scandale

En 2019, Harris a fait parler de lui une dernière fois lorsqu’il s’est rendu dans une école primaire de sa ville natale. Il voulait apparemment parler à un sculpteur travaillant dans le parc de l’école. Il est parti dès qu’on lui a demandé de partir et l’école a déclaré qu’aucun élève n’était entré en contact avec lui. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Après sa condamnation en 2014, Harris a disparu de la vie publique. Sa mort marque la fin d’une carrière artistique jadis appréciée, mais aussi la fin d’une vie marquée par des actes répréhensibles.