Mort Cause de Décès : Le chanteur de Louis Lake, Jérôme Beuret, s’est éteint à l’âge de 49 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jérôme Beuret, un humaniste et artiste, est décédé subitement et la cérémonie religieuse aura lieu lundi 19 juin à 14h30 en l’église de Saint-Claude à Besançon.

Né à Besançon le 25 septembre 1973, Jérôme a suivi une formation de graphiste à l’AFPA avant de se former en musique et en thérapie. En tant que praticien certifié des méthodes Tipi, il était constamment à la recherche de valeurs spirituelles pour donner un sens à sa vie. En outre, il était auteur-compositeur-interprète et le chanteur du groupe Louis Lake. Le groupe a déjà présenté un album de 17 titres intitulé “Tales from the magic sun”, qui combine des éléments de pop-rock mélodique, de jazz et de funk, inspiré des harmonies vocales des années 70 et 80.

L’album de Jérôme a un côté romantique, un côté cosmique et quelques dénonciations, notamment celle du progrès qui nous mène trop loin. Tout est en anglais dans le texte, comme si le sens des mots permettait à Jérôme de ne pas se dévoiler complètement. Sa personnalité était très douce et amicale, avec beaucoup d’empathie pour les autres. Il était très intelligent et avait un rayonnement exceptionnel. Sa vie était axée sur une quête spirituelle, sans compromis, et il était très sensible à la douleur des gens.

Malheureusement, la maladie a frappé Jérôme soudainement et son départ est trop rapide. Sa cérémonie religieuse se déroulera lundi 19 juin à 14h30 en l’église de Saint-Claude à Besançon. Les personnes qui ont connu Jérôme peuvent lui rendre hommage en assistant à la cérémonie et en témoignant de leur sympathie. Jérôme était un artiste et un humaniste qui a touché la vie de nombreuses personnes, et il manquera à tous ceux qui l’ont connu. Nos condoléances vont à sa famille et à ses amis.