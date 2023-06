Mort Cause de Décès : Le chanteur de The Nerves, Jack Lee, s’éteint à l’âge de 71 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jack Lee, le leader du groupe The Nerves et l’auteur du tube de Blondie « Hanging on the Telephone » en 1978, est décédé à l’âge de 71 ans. Sa famille et son management ont confirmé son décès dans une déclaration partagée avec Pitchfork. Selon sa famille, il n’a jamais renoncé à sa musique, jusqu’à la fin. Sa guitare était juste à côté de lui. Il a vécu ses chansons, qui ont raconté l’histoire de sa vie. Certains rêves meurent, mais les siens ne mourront jamais.

Né en Alaska en 1952, Jack Lee a formé The Nerves en 1974 à San Francisco. Le groupe se composait du bassiste Peter Case, du batteur Paul Collins et de Lee qui chantait et jouait de la guitare. Ils ont sorti leur EP éponyme de quatre titres en 1976 et se sont rendus à Los Angeles où ils se sont séparés un an plus tard.

« Hanging On The Telephone », une chanson que Lee a écrite pour The Nerves, est devenue un grand succès pour Blondie, qui l’a enregistrée sur son album « Parallel Lines » en 1978. Lee s’est souvenu avoir entendu parler de l’intérêt de Debbie Harry pour la chanson lors d’une interview accordée en 2007 à Mojo. Il a ajouté que la chanson était si entraînante que peu de gens pouvaient y résister. Même les gens qui le détestaient, et ils étaient nombreux, devaient admettre qu’elle était géniale.

Après la dissolution de The Nerves, Jack Lee a écrit des chansons telles que « Come Back And Stay », qui est devenue un succès pour le musicien anglais Paul Young en 1983, et « You Are My Lover », que Suzi Quatro a enregistrée en 1979. Il a également sorti deux albums solo : « Jack Lee’s Greatest Hits, Vol. 1 » en 1981 et un album éponyme en 1985. Alive Records a ensuite sorti « One Way Ticket », une compilation du premier EP de The Nerves ainsi que d’autres singles.

La dépouille de Lee a été incinérée et une plaque commémorative sera apposée dans la roseraie du cimetière Hollywood Forever. Selon Variety, un mémorial célébrant son catalogue de chansons, y compris les inédits et le catalogue connu, est prévu au club Echoplex dans le quartier d’Echo Park à Los Angeles.

Jack Lee laisse derrière lui ses enfants Wallie Autry, Grace Lee, Mary Lee et Cynthia Jacqueline Lee Cook ; ses petits-enfants Jack Autry, Brenlee Autry, Adam Mejia, Alana Joy Nichols, Jackson Cook et Hudson Cook ; ses demi-frères et demi-sœurs Robert Emiel Lee, Virginia E. Lee et Katherine Lee ; et son épouse Mieke Sofia Lee.

La musique de Jack Lee a contribué à façonner l’histoire de la musique rock. Sa chanson « Hanging On The Telephone », en particulier, est un classique intemporel qui a inspiré de nombreux artistes. C’est une perte immense pour l’industrie musicale, mais son héritage musical vivra éternellement.