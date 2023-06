Mort Cause de Décès : Le chroniqueur de l’Amérique sombre et cruelle, Cormac McCarthy, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Cormac McCarthy, le chroniqueur de l’Amérique sombre et cruelle, est décédé à l’âge de 89 ans. Auteur de douze romans, McCarthy était connu pour ses descriptions cruelles de la déviance humaine qui lui ont rapidement valu un cercle d’admirateurs fidèles. Son premier roman, “The Keeper of the Orchard”, publié par la prestigieuse Random House, est une histoire cruelle et ironique de personnages liés sans le savoir par un cadavre, ainsi qu’une ode à la nature sauvage des montagnes du Tennessee, l’état du sud où il a passé sa jeunesse.

Bien que né en 1933 à Providence, le jeune Cormac, originaire de Charles, a grandi à l’endroit des “grands travaux” du président Franklin Roosevelt, les barrages de la vallée du Tennessee, où son père était avocat. “The Guardian of the Orchard” permet à Cormac McCarthy de gagner sa vie grâce à l’écriture grâce aux dons d’institutions comme la Fondation Rockefeller. En 1968, il publie “The dark outside”, qui raconte les conséquences d’une relation incestueuse.

Toujours situé dans les Appalaches, “Fils de Dieu”, cinq ans plus tard, va encore plus loin dans l’exploration des ténèbres de l’âme avec son protagoniste meurtrier et nécrophile, tandis que la rivière Tennessee, parabole de la vie, devient presque le protagoniste du divertissement “Suttree” de 1979. C’est à cette période que Cormac McCarthy s’installe à El Paso, à la frontière avec le Mexique.

“Blood Meridian” (1985), la première œuvre de la “période du Far West” de Cormac McCarthy, raconte les aventures d’un jeune garçon dans la tourmente des années 1840, lorsque le Texas est devenu une partie des États-Unis. Ce western apocalyptique, avec ses fleuves de sang, est considéré par certains critiques comme son chef-d’œuvre.

Les années 90 ont vu la création de la “Border Trilogy”, également située dans le Far West. Cormac McCarthy, dont son premier éditeur disait “nous n’avons jamais vendu un seul livre”, a finalement vu son tirage grimper à plus de 200 000 exemplaires. Ce succès tardif a été confirmé par Hollywood.

En mai “Il Passeggero” est sorti en Italie, sa dernière œuvre littéraire, qui est arrivée 16 ans après la publication précédente. Une autre œuvre est attendue à l’automne, Stella Maris, qui sera donc la première à sortir “à titre posthume”.

Pour raconter l’originalité et le talent de McCarthy, on peut emprunter la narration faite par James Wood dans “New Yorker”. “Il y a toujours eu deux styles dominants dans la prose de Cormac McCarthy (“afflatus” et “deflatus”) avec peu d’oxygène pour les diviser. En mode “afflatus”, il est magnifique, généreux, voire écoeurant. Les mots vacillent autour de leurs significations, grisés par leur grandeur. En mode “deflatus”, ils ne pouvaient s’accrocher qu’à l’habitude et aux choses familières”.

Stephen King a été parmi les premiers à commenter la disparition de McCarthy et l’a élu comme (peut-être) le plus important écrivain américain contemporain. McCarthy a laissé derrière lui un héritage littéraire impressionnant et unique, qui continuera d’inspirer les générations futures.