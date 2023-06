Mort Cause de Décès : Le cinéaste emblématique de la Nouvelle Vague, Jacques Rozier, décède à l’âge de 96 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jacques Rozier, figure de la Nouvelle Vague, est mort à l’âge de 96 ans

Le cinéaste français Jacques Rozier, célèbre pour son film « Adieu Philippine » sorti en 1962, est décédé à 96 ans dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 juin. Avec seulement cinq longs-métrages à son actif, Jacques Rozier a marqué le cinéma français avec sa vision de la jeunesse et du présent.

Une filmographie courte mais marquante

Jacques Rozier a réalisé cinq longs-métrages en plus d’un demi-siècle de carrière, mais chacun d’entre eux a laissé une trace dans le cinéma français. « Adieu Philippine » (1962) est considéré comme l’un des films fondateurs de la Nouvelle Vague, mouvement cinématographique qui a bouleversé le cinéma français dans les années 60. Le film raconte l’histoire d’une jeune fille qui rêve de devenir actrice et dont la vie est bouleversée par la guerre d’Algérie.

« Du côté d’Orouët » (1973) est une comédie douce-amère qui suit les aventures d’une famille en vacances sur la côte atlantique. « Les naufragés de l’île de la tortue » (1976) est une comédie d’aventures qui suit un groupe de personnes qui se retrouvent coincées sur une île déserte après un accident d’avion.

Jacques Rozier a également tourné deux autres films, « Fifi martingale » (2001) qui n’est jamais sorti en salles, et « Le perroquet parisien » (2007) qui est resté inachevé. Il a également réalisé une vingtaine de courts-métrages, souvent remarqués, et travaillé pour la télévision.

Un cinéaste indépendant et libre

Jacques Rozier était connu pour travailler « sans scénario préconçu à l’avance » et avait une capacité à « restituer le présent ». Il était un cinéaste indépendant et libre, qui a suivi sa propre voie et a créé des films qui reflétaient sa vision du monde.

Son travail a été salué par ses pairs, notamment par Jean-Luc Godard qui a déclaré : « Jacques Rozier est un grand cinéaste, il faut l’aimer comme on aime la vie ».

Un héritage cinématographique important

La mort de Jacques Rozier est une perte pour le cinéma français et la Nouvelle Vague en particulier. Son travail a eu une influence sur de nombreux cinéastes, qui ont été inspirés par sa vision de la jeunesse et du présent.

Mais son héritage cinématographique perdurera, et ses films continueront à être vus et appréciés par les générations futures. En tant que cinéaste indépendant et libre, Jacques Rozier a laissé une marque indélébile sur le cinéma français, et son travail continuera à inspirer et à émouvoir les spectateurs.