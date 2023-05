Mort Cause de Décès : Le cofondateur des éditions Chatoyantes, Daniel Bry, a passé away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Daniel Bry, cofondateur des éditions Chatoyantes, nous a quittés

Daniel Bry, ancien élève de l’école des Beaux-arts de Paris, a commencé sa carrière en tant que sculpteur à Paris pendant une quinzaine d’années. En 2011, il rencontre Nathalie Fiks et fonde les éditions Chatoyantes avec elle. Daniel Bry déclare que les éditions Chatoyantes « produisent des œuvres en exemplaires multiples de haute qualité, en collaboration avec les artistes. La technique majeure est une chaîne numérique de dernière génération, permettant la reproduction d’œuvres originales, d’une fidélité – presque – parfaite. »

Les éditions Chatoyantes éditent de beaux petits livres, des miniatures, ainsi que des estampes limitées, chaque multiple étant numéroté et signé par l’artiste. En parallèle de son activité d’éditeur, Daniel Bry décorait depuis les années 1990 les palaces du monde entier grâce à l’utilisation d’une imprimante laser, puis d’une chaîne numérique 10 couleurs.

C’est une grande perte pour le monde de l’édition et de l’art. Daniel Bry était un créateur artistique passionné et talentueux, qui a laissé derrière lui un héritage artistique inestimable.

