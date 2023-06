Mort Cause de Décès : Le comédien de 69 ans, Mike Ho-Sam-Sooi, originaire d’Amsterdam, a rendu l’âme.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur Mike Ho-Sam-Sooi est décédé à l’âge de 69 ans

L’acteur Mike Ho-Sam-Sooi est décédé vendredi à l’âge de 69 ans. Il s’est fait connaître dans les années 1980 grâce à des rôles dans des séries télévisées populaires, faisant de lui l’un des premiers acteurs d’origine surinamaise connus du grand public à cette époque.

Les débuts de Mike Ho-Sam-Sooi

Ho-Sam-Sooi est né en 1954 à Paramaribo, au Suriname, et a déménagé aux Pays-Bas au milieu des années 1970. Il a connu sa percée avec des rôles dans des séries télévisées telles que Centre médical de l’Ouest (1988), Alors le bonheur était très commun (1994), Bons moments mauvais moments (1996), Côte d’or (1996) et Baantjer (1998). À l’époque, peu d’acteurs surinamais étaient visibles à la télévision, ce qui a rendu sa présence encore plus significative. Ho-Sam-Sooi a déclaré en 1994 lors d’une interview avec L’Amsterdam vert : “Parce que nous sommes si peu nombreux, nous risquons d’apparaître trop souvent dans des séries. Ensuite, les créateurs de programmes obtiennent quelque chose comme : ‘Nous connaissons cette tête maintenant.’ Nos têtes noires sont déjà très présentes dans les séries télévisées. Je pense que les acteurs ou actrices blancs sont moins touchés par ça.”

Une carrière dans le théâtre et la musique

En plus de sa carrière à la télévision, Ho-Sam-Sooi a également travaillé dans le monde du théâtre et de la musique. Il a joué dans des productions telles que Dirty Dancing (2008-2009), Amandla ! Mandela (2016) et Le Garde du corps (2016-2017).

La tragédie personnelle de Mike Ho-Sam-Sooi

En 1989, le fils de Ho-Sam-Sooi, Ramses, âgé de 7 ans, est décédé dans l’accident d’avion de la compagnie SLM. Dans une interview avec AT5 en 2019, Ho-Sam-Sooi a parlé de la douleur de cette perte, déclarant : “La douleur de la perte demeure, mais au fil des années, ce n’est plus principalement la douleur. Parfois, elle n’est plus là. Parfois, vous pensez à votre fils tous les jours.”

Un acteur pionnier pour la communauté surinamaise

Mike Ho-Sam-Sooi a été l’un des premiers acteurs d’origine surinamaise à être connu du grand public aux Pays-Bas. Sa carrière a ouvert la voie à d’autres acteurs et actrices de la communauté surinamaise pour être visibles dans les médias néerlandais.

Un hommage à la carrière de Mike Ho-Sam-Sooi

La mort de Mike Ho-Sam-Sooi a été un choc pour sa famille, ses amis et ses fans. Cependant, sa carrière remarquable à la télévision, au théâtre et dans la musique lui assure une place dans l’histoire de la culture néerlandaise. Son travail a ouvert la voie à une plus grande visibilité pour les acteurs et actrices de la communauté surinamaise et a inspiré de nombreux artistes à suivre leurs rêves.

