Mort Cause de Décès : Le comédien de “Om Shanti Om” Nitesh Pandey est décédé à l’âge de 51 ans.

L’acteur de “Om Shanti Om” Nitesh Pandey décède à 51 ans

Une autre tragédie s’est produite dans l’industrie cinématographique. L’acteur vétéran Nitesh Pandey (51 ans) est décédé. Nitish, qui a terminé le tournage hier soir à Nashik, Maharashtra et s’est reposé dans un hôtel, a été vu d’humeur détendue. On pense qu’il est mort d’une cause naturelle.

Une carrière remarquable

Nitesh Pandey est surtout connu pour son rôle dans le film “Om Shanti Om” de Farah Khan. Il a joué le rôle du manager de Shahrukh Khan dans le film. Il a également travaillé dans plusieurs autres films tels que “Chak De! India”, “Ra.One”, “Kabhi Khushi Kabhie Gham” et “Dilwale Dulhania Le Jayenge”. Il a également travaillé dans plusieurs séries télévisées telles que “Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi”, “Kahani Ghar Ghar Ki” et “Pyaar Kii Ye Ek Kahaani”.

Nitesh a commencé sa carrière dans l’industrie cinématographique en tant que directeur de casting avec le film “Kuch Kuch Hota Hai”. Il a ensuite travaillé en tant que directeur de casting pour plusieurs autres films avant de faire ses débuts en tant qu’acteur dans le film “Tum Bin” en 2001.

Un acteur aimé de tous

Nitesh Pandey était un acteur aimé de tous. Il était connu pour son talent d’acteur et sa nature amicale. Il a travaillé avec certains des plus grands noms de l’industrie cinématographique indienne et a toujours été apprécié pour son travail. Les gens se souviendront de lui comme d’un acteur talentueux et d’un être humain merveilleux.

Le monde du cinéma en deuil

La mort de Nitesh Pandey a choqué le monde du cinéma. Les acteurs et réalisateurs ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux. Shahrukh Khan, qui a travaillé avec Nitesh dans “Om Shanti Om”, a tweeté : “Oh mon Dieu, c’est tellement triste. Nitesh était un être humain merveilleux et un acteur talentueux. Il va beaucoup nous manquer.” Farah Khan, qui a réalisé “Om Shanti Om”, a tweeté : “Je suis sans voix. Nitesh était un ami cher et un acteur talentueux. Mes pensées vont à sa famille.”

La mort de Nitesh Pandey est une perte pour l’industrie cinématographique. Il était un acteur talentueux et aimé de tous. Il sera toujours dans nos cœurs et dans nos souvenirs.