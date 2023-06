Mort Cause de Décès : Le comédien d’Outrage, Pat Cooper, décède à l’âge de 93 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Il a construit son numéro en se moquant de son héritage italo-américain

Cooper a commencé sa carrière de comédien en se moquant de son héritage italo-américain. Il a créé un personnage qui a été inspiré par ses propres expériences en grandissant dans une famille italo-américaine à Brooklyn. Ce personnage est devenu une sensation dans les clubs de comédie de New York dans les années 1980 et 1990.

Le personnage de Cooper a été décrit comme un stéréotype italo-américain, avec un accent épais et une attitude arrogante. Il a raconté des histoires sur sa famille, sa vie amoureuse et ses aventures dans les rues de Brooklyn. Les spectateurs ont ri de ses blagues sur les spaghettis, les pizzas et les cannolis.

Certains critiques ont critiqué le personnage de Cooper pour perpétuer des stéréotypes négatifs sur les Italo-Américains. Cependant, Cooper a défendu son personnage en disant qu’il était une satire et qu’il ne visait pas à offenser quiconque.

Plus tard, il a publiquement insulté les stars avec lesquelles il avait travaillé

Cooper a travaillé avec de nombreuses stars au cours de sa carrière, notamment Martin Scorsese, Robert De Niro et Joe Pesci. Cependant, il a publiquement insulté certains d’entre eux, ce qui a créé des tensions sur les plateaux de tournage.

En 1992, Cooper a joué dans le film “Casino” de Scorsese, dans lequel De Niro et Pesci ont également joué. Cooper a critiqué De Niro dans une interview, affirmant qu’il était “trop sérieux” sur le plateau de tournage. Il a également insulté Pesci, affirmant qu’il était “un petit homme en colère”. Les commentaires de Cooper ont créé des tensions sur le plateau de tournage, et certains membres de l’équipe ont choisi de prendre parti pour De Niro et Pesci.

Cooper a également insulté Sharon Stone, sa co-star dans “Casino”. Il a affirmé qu’elle était “difficile à travailler” et qu’elle avait “une attitude terrible”. Stone a répondu en disant que Cooper était “jaloux” d’elle et qu’il avait besoin de “grandir”.

Conclusion

En fin de compte, Cooper était connu pour son humour acerbe et son attitude impertinente. Il a construit sa carrière en se moquant de son héritage italo-américain, ce qui a suscité des critiques mais a également attiré un public fidèle. Cependant, ses insultes publiques à l’égard de ses co-stars ont créé des tensions sur les plateaux de tournage et ont nui à sa réputation. Malgré cela, il reste une figure importante dans le monde de la comédie et un exemple de la liberté d’expression dans le monde du divertissement.