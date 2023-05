Mort Cause de Décès : Le comédien est décédé à l’âge de 78 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Triste nouvelle pour le monde du septième art : l’acteur Helmut Berger est décédé

Alors que le Festival de Cannes bat son plein, le monde du cinéma a appris une triste nouvelle. En effet, l’acteur autrichien Helmut Berger est décédé paisiblement ce jeudi 18 mai à l’âge de 78 ans, à Salzbourg, dans son pays d’origine. Le 29 mai, il aurait fêté ses 79 ans…

Une carrière remarquable dans le cinéma autrichien

Helmut Berger était une figure emblématique du cinéma autrichien. Né en 1944 à Bad Ischl, en Autriche, il a commencé sa carrière d’acteur dans les années 60. Il s’est rapidement fait remarquer pour son charisme et son talent, et a obtenu des rôles dans de nombreux films autrichiens.

Son premier grand rôle est celui de Ludwig II de Bavière dans le film éponyme réalisé par Luchino Visconti en 1972. Sa performance dans ce rôle lui a valu une reconnaissance internationale et a lancé sa carrière à l’échelle mondiale.

Par la suite, Helmut Berger a travaillé avec de grands réalisateurs tels que Bernardo Bertolucci, Marco Ferreri et Claude Chabrol. Il a également joué dans des films américains tels que “Ash Wednesday” (1973) et “The Godfather: Part III” (1990).

Une vie personnelle tumultueuse

En plus de sa carrière remarquable dans le cinéma, Helmut Berger était également connu pour sa vie personnelle tumultueuse. Il a été marié deux fois, d’abord avec l’actrice allemande Marisa Berenson, puis avec l’actrice américaine Francesca Guidato. Il a également eu des relations avec des personnalités telles que Salvador Dalí et Tennessee Williams.

Helmut Berger a également connu des problèmes de santé liés à l’alcool et à la drogue. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des problèmes de foie, et a été admis en cure de désintoxication à plusieurs reprises.

Un héritage durable dans le monde du cinéma

Bien que sa vie personnelle ait été tumultueuse, Helmut Berger restera à jamais une figure emblématique du cinéma autrichien. Son charisme et son talent ont inspiré de nombreux acteurs et réalisateurs, et son héritage dans le monde du cinéma sera durable.

Le Festival de Cannes a rendu hommage à Helmut Berger en projetant le film “Ludwig II” lors d’une séance spéciale. De nombreux acteurs et réalisateurs ont également exprimé leur tristesse à l’annonce de son décès.

Helmut Berger laisse derrière lui un héritage durable dans le monde du cinéma, ainsi que de nombreux fans qui se souviendront de lui avec affection et admiration.