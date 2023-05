Mort Cause de Décès : “Le comédien tamoul Sarath Babu est décédé à l’âge de 71 ans”

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur tamoul Sarath Babu décède à l’âge de 71 ans

L’industrie cinématographique tamoule a perdu l’un de ses acteurs vétérans les plus appréciés, Sarath Babu, qui est décédé à l’âge de 71 ans. Il avait été admis dans un hôpital privé de Bangalore le mois dernier après que sa santé se soit détériorée. Plus tard, il a été transféré à Chennai pour recevoir un traitement médical intensif. Cependant, malgré les efforts des médecins, il n’a pas survécu.

Une carrière cinématographique bien remplie

Sarath Babu a commencé sa carrière cinématographique en 1974 avec le film « Sarpam Thullal ». Depuis, il a joué dans plus de 200 films dans différentes langues telles que le tamoul, le télougou, le kannada et le malayalam. Il est surtout connu pour ses rôles de méchants dans les films tamouls.

Outre les films tamouls, télougou et kannada, Sarath Babu a également joué dans quelques films malayalam. Il a travaillé avec des réalisateurs de renom tels que K. Balachander, Bharathiraja, Mani Ratnam et Shankar. Il a également été récompensé pour ses performances exceptionnelles dans des films tels que « Kallukkul Eeram », « Nayagan » et « Baasha ».

Un acteur engagé dans la société

En dehors de sa carrière cinématographique, Sarath Babu a également été un acteur engagé dans la société. Il a été impliqué dans des œuvres de bienfaisance et a créé une organisation à but non lucratif appelée « Sarath Babu Foundation » pour aider les enfants défavorisés à avoir accès à l’éducation. Il a également été impliqué dans des initiatives pour la lutte contre le VIH/SIDA.

L’hommage de l’industrie cinématographique

L’industrie cinématographique tamoule a été choquée par la nouvelle de la mort de Sarath Babu. De nombreux acteurs, réalisateurs et personnalités de l’industrie ont exprimé leur tristesse et leur chagrin sur les réseaux sociaux. Le célèbre acteur Kamal Haasan a tweeté : « C’était un acteur talentueux et un être humain encore plus talentueux. » L’acteur Sathyaraj a également déclaré qu’il était dévasté par la nouvelle.

Les fans de Sarath Babu ont également exprimé leur tristesse et leur chagrin sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont partagé des souvenirs de ses performances exceptionnelles dans divers films et ont exprimé leur gratitude pour les moments de divertissement qu’il leur a offerts.

Une perte irréparable pour l’industrie cinématographique tamoule

La mort de Sarath Babu est une perte irréparable pour l’industrie cinématographique tamoule. Il a laissé derrière lui un héritage cinématographique impressionnant et un impact durable sur la société. Son engagement envers le bien-être des enfants défavorisés et la lutte contre le VIH/SIDA resteront également une inspiration pour les générations futures. Il restera à jamais dans les mémoires comme l’un des acteurs les plus talentueux et les plus aimés de l’industrie cinématographique tamoule.